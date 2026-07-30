Sostinės meras sako iš premjero išgirdęs politinę valią užtikrinant finansavimą Tautos namams

V. Benkunskas BNS teigė, kad Kultūros ir Finansų ministerijoms yra pavesta skirti pažadėtus 10 mln. eurų, kurie turėjo būti numatyti šių metų valstybės biudžete.
„Dėl nacionalinės koncertų salės yra noras užtikrinti finansavimą, kad jis nenutrūktų, ir greičiausiu įmanomu būdu projektas būtų baigtas 2028 metais. (...) Negirdėjau nuogąstavimų ar grėsmės, kad statybos galėtų sustoti dėl finansavimo trūkumo“, – BNS teigė sostinės meras.
„Kaip žinia Kultūros ministerijai trūksta biudžete 10 milijonų eurų nacionalinės koncertų salės finansavimui. Nes vietoj 20 mln. eurų, biudžete buvo įtraukta 10 mln. eurų. Tai, kiek žinau, yra pavedimas ir Kultūros, ir Finansų ministerijai reikiamus pinigus skirti šitam projektui. Tai labai tikiuosi, kad tai bus padaryta, bet šiandien daugiau aptarinėjom, kaip projektą pabaigti kitais, dar kitais metais, užtikrinant reikiamą finansavimą. Dar reikia sprendimų, bet politinė valia iš premjero šiandien buvo išsakyta“, – pridūrė jis.
Anot jo, sprendimus dėl tolimesnio finansavimo bei projekto tikimasi rasti iki rudens: „Sutarėm, kad vasarą padirbėsim intensyviai ir tiek politinius, tiek teisinius sprendimus dar iki rudens priimsime“.
BNS rašė, kad birželį Vilniaus merui pareiškus, kad nacionalinės koncertų salės, arba Tautos namų statybai iš šiems metams Kultūros ministerijos pažadėtų 20 mln. eurų kol kas numatyta tik pusė, buvusi kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė sakė, jog papildomų 10 mln. eurų ieškoma.
Vilniaus mero teigimu, projektui 2027–2028 metais iš Vyriausybės reikės dar daugiau nei 55 mln. eurų, o užtikrinus tinkamą finansavimą ant Tauro kalno statomas 121 mln. eurų vertės objektas galėtų būti baigtas anksčiau – 2028 metų rudenį.
Sporto rūmų klausimo aktyviai imsis Vyriausybė
Tuo metu kalbėdamas apie Vilniaus koncertų ir sporto rūmus, V. Benkuskas BNS teigė, jog susitikime su premjeru sprendimų nebuvo priimta, o Vyriausybė artimiausiu metu turėtų pristatyti planus dėl šio projekto.
„Kaip supratau, Vyriausybė, premjeras, jo komanda, aktyviai imsis Sporto rūmų klausimo. Tai, matyčiau, artimiausiu metu savo planus pristatys dėl atnaujintų diskusijų, dėl galimybių ir galiausiai priims sprendimus. Pati Vyriausybė artimiausiu metu pasakys naujienas“, – teigė Vilniaus vadovas.
„Mes neatmetame galimybės, kad perdavimas (Sporto rūmų – BNS) gali būti ir apie tai buvo šnekėta, bet sprendimo tai tikrai šiandien nepriėmėm ir nevertinom. Iki tol reikia kelis esminius klausimus dėl funkcijos“, – pridūrė jis.
V. Benkunskas taip pat teigė pristatęs šalia Seimo planuojamą statyti kongresų centrą, tačiau nebuvo diskutuota dėl galimybės Vyriausybei prisidėti prie jo finansavimo.
„Dėl finansavimo ar bent dalinio finansavimo nebuvo kalbos. Aš dar sykį pasakiau, kad jeigu mes norime sukurti infrastruktūrą, kuri galėtų tikrai būt patraukli užsienio verslams, turistams, tai mes turime pasiūlyt tinkamą infrastruktūrą, kurią galėtų puikiausiai užpildyti mūsų vystomas projektas. Kartu perdaviau, kad Sporto rūmai yra per maži šiai funkcijai“, – BNS sakė meras.
Kaip skelbė BNS, Seimas gegužę pradėjo svarstyti nutarimo projektą, kuriame Vyriausybei siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, tuo pat metu įamžinant šioje teritorijoje buvusias senąsias žydų kapines ir Sąjūdžio veiklą.
Tuo metu visuomenei išsiskyrus nuomonėms, kas turėtų veikti šiuo metu griūvančiuose Vilniaus koncertų ir sporto rūmuose, Seimo Kultūros komitetas nutarė sprendimą atidėti rudeniui.
Pagal Seimo nutarimo projektą, Vyriausybei siūloma įgyvendinti 2015 metų birželio 9 dienos nutarimą „Dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos ir pritaikymo kongresams, konferencijoms ir kultūriniams renginiams projekto pripažinimo valstybei svarbiu projektu“.
Seimo Kultūros komitetas savo ruožtu turėtų sudaryti darbo grupę, kuri parengtų būsimų Kongresų rūmų patikslintą funkcijų projektą, o Kultūros ministerija pasirūpintų, kad rūmai būtų paskelbti nacionalinės reikšmės valstybės saugomu kultūros paveldo objektu. Dabar jie turi regioninės reikšmės saugomo objekto statusą.
Pagal projektą, Kultūros ministerijai taip pat siūloma paskelbti kūrybinį konkursą rūmų teritorijoje sukurti memorialą bei ekspoziciją, skirtus buvusių Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių atminimui bei istorinės Sąjūdžio veiklos įamžinimui.
Vilniaus miesto savivaldybė būtų paraginta prisidėti prie projekto įgyvendinimo.
Pagal anksčiau patvirtintą projektą rekonstruotuose rūmuose būtų sukurtos konferencijų erdvės, biblioteka, kultūros ir informacijos centras, Atgimimo ir Sąjūdžio ekspozicijos, žydų istorijos memorialinė ir edukacinė erdvė.
Kongresų centro įrengimui priešinasi dalis žydų bendruomenės, ji norėtų, kad rūmai būtų pertvarkyti į Lietuvos žydų istorijos memorialą.
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