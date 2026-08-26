Sostinės taryba inicijavo „Vilniaus miesto būsto“ veiklos auditą

Tarybos sprendimu bus tikrinama, kaip įmonė valdo, naudoja ir prižiūri jai patikėtą savivaldybės būsto ir socialinio būsto fondą, taip pat – šio turto apskaitos tikslumas ir faktinės būklės kontrolė.
Audito metu taip pat numatoma įvertinti būsto remonto darbų poreikio nustatymą, planavimą ir užsakymą, viešųjų pirkimų organizavimą bei sudarytų sutarčių vykdymo priežiūrą.
Be to, auditoriai turės patikrinti atliktų remonto darbų priėmimo procedūras – ar faktiškai atlikti darbai, jų kiekiai, apimtys ir kokybė atitiko sutarčių sąlygas, taip pat ar pagrįstai buvo surašomi ir pasirašomi darbų priėmimo dokumentai.
Bus vertinamas ir atsiskaitymų su rangovais bei paslaugų teikėjais pagrįstumas, tikrinama, ar gautos sąskaitos faktūros atitiko faktiškai atliktus darbus ir suteiktas paslaugas. Auditas apims įmonės finansinės apskaitos tvarkymą, vidaus kontrolės sistemos veiksmingumą ir korupcijos rizikos valdymą.
Sprendimo projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad nepriklausomą auditą inicijuoti paskatino viešojoje erdvėje paskelbta informacija apie galimus pažeidimus „Vilniaus miesto būsto“ veikloje. Anot dokumento, dėl jos kilo abejonių, ar savivaldybės turtas valdomas tinkamai ir ar įmonės finansinė apskaita yra patikima.
Kaip skelbė ELTA, „Laisvės TV“ paskelbtame tyrime teigta, jog „Vilniaus miesto būstas“ galimai neskaidriai vykdė viešuosius pirkimus, o dalis socialinių būstų remonto darbų galėjo būti atlikti nekokybiškai.
Tyrime taip pat kelti klausimai dėl socialinių būstų remonto darbus vykdžiusios bendrovės „Glaskek LT“ darbų sąmatų ir galimų įmonės dovanų „Vilniaus miesto būsto“ darbuotojams.
Po paviešintos informacijos „Vilniaus miesto būstas“ pradėjo vidinį patikrinimą.
Naujausi komentarai