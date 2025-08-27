Sostinės valdžia pratęsė sklypo Vilniaus nacionalinio stadiono statyboms nuomos sutartį

BNS anksčiau rašė, kad sklypo, kuriame birželį atnaujintos projekto statybos, sutartis baigė galioti balandžio pradžioje.
Trečiadienį politikai patvirtino, kad beveik 23 hektarų žemės sklypas Ozo g. 27, šalia prekybos ir pramogų centro „Akropolis“, būtų išnuomotas projekto koncesininkei „Vilniaus daugiafunkcinis kompleksas“ iki 2046 metų spalio.
Skelbiama sklypo vertė – 15,3 mln. eurų.
Savivaldybės taryba taip pat atgaline data – nuo balandžio 7 dienos – atleido koncesininkę nuo žemės nuomos mokesčio iki sklypo nuomos sutarties pabaigos.
Savivaldybės teigimu, lengvatos suma per visą laikotarpį siektų 1,2 mln. eurų.
Tuo metu opozicinės „Laisvės ir teisingumo“ frakcijos narys Vydūnas Sadauskas sprendimą, kuriuo stadiono koncesininkė atleidžiama nuo žemės nuomos mokesčio, vadino „egzotišku“.
„Tai tikrai toks egzotiškas sprendimas vien dėl to, nes mes atleidimą darome atbuline data. O vis tik tas atleidimas net ir toje pačioje koncesijos sutartyje yra numatytas su sąlyga, kad turėjo vykti statybos darbai, o puikiai žinome, kad ten nieko nevyko, todėl mūsų nuomone šita sąlyga atleidimo ir mokestinės lengvatos taikymui yra netenkinama“, – tarybos posėdyje teigė politikas.
Tuo metu socialdemokratų frakcijos Vilniaus taryboje seniūnas Povilas Pinelis sakė, kad priimtas sprendimas koncesininkui taikyti lengvatą, tikėtina, gali mažinti stadiono operavimo kainas.
„Vilniuje yra reikalingas stadionas. Vilniuje jau yra priimti sprendimai dėl stadiono. Ir kartais čia kylančios diskusijos yra visiškai nekonstruktyvios ir bandančios stabdyti traukinį, kai jis jau yra išvažiavęs. Sveikinu tarybą priėmus konstruktyvų ir vilniečiams reikalingą sprendimą, kuris, tikėtina, atpigins ir stadiono operavimo kainas“, – sakė P. Pinelis.
Savo ruožtu sostinės meras Valdas Benkunskas tarybos posėdžio metu teigė, kad išnuomoti sklypą nacionalinio stadiono statybų bei valdymo metu ir atleisti vystytoją nuo žemės mokesčio yra numatyti sudarytoje koncesijos sutartyje.
BNS rašė, kad birželio pabaigoje nekilnojamojo turto plėtros bendrovė „Hanner“ baigė derybas su „BaltCap“ dėl projekto perėmimo, taip pat susitarė su statybos įmonėmis „Naresta“ ir „Kalvasta statyba“ dėl projekto rangos.
Sutarta, kad „Naresta“ už 70 mln. eurų statys pagrindinį stadioną, dvi futbolo aikšteles bei magistralinius inžinerinius tinklus, o „Kalvasta statyba“ už 47,5 mln. eurų statys likusius objektus, tarp kurių – ir arena.
Vilniaus miesto taryba pernai rugpjūtį pritarė koncesijos sutarties pakeitimams – pakeitus rizikų pasidalijimą, projektas savivaldybei ir valstybei kainuos apie 155,1 mln. eurų.
Vilniaus savivaldybė ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija su įmone Vilniaus daugiafunkcis kompleksas 2021 metų spalį pasirašė 25 metų trukmės koncesijos sutartį.
