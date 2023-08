Stebėsenos rezultatai: dauguma paspirtukininkų Vilniuje laikosi taisyklių

LTSA teigia rugpjūčio pradžioje trijose sostinės vietose penkias valandas stebėjusi elektrinių paspirtukų eismą. Iš 409 važiavusių paspirtukininkų 87,2 proc. laikėsi taisyklių: važiavo dviračių taku, po vieną.

Taip pat fiksuota daugiau besilaikančių rekomendacijų dėvėti šalmą, nesivežti papildomų daiktų ar nenaudoti telefono.

„Paspirtukininkų elgesys šiais metais pateko į visuomenės akiratį, ir mes atidžiai stebime situaciją, pažindiname šiuos eismo dalyvius su jiems taikomomis taisyklėmis. Be to, žmonės tampa vis mažiau pakantūs Kelių eismo taisyklių (KET) nesilaikymui, tad atsiranda socialinis spaudimas“ – pranešime cituojamas LTSA direktorius Genius Lukošius. – Paspirtukininkai, ko gero, į sezono pabaigą ir patys spėja išsamiau susipažinti su taisyklėmis ir jų nesilaikymo pasekmėmis saugumui“.

Panašų eksperimentą LTSA atliko gegužės pabaigoje. Jo metu buvo stebimi ne dviračių takai, kuriais paspirtukai privalo važiuoti visur, kur jie įrengti, o pėsčiųjų perėja. Penkių valandų stebėjimas parodė, kad 70 proc. paspirtukininkų ne vedėsi savo transporto priemonę, o ja važiavo.

„Šį kartą stebėjome dviračių takus trijose sostinės vietose, kuriose yra didžiausias paspirtukininkų srautas: Gedimino pr., šalia V. Kudirkos aikštės, Olimpiečių gatvėje prie Mindaugo tilto ir Upės gatvėje prie Baltojo tilto. Jeigu įrengtas dviračių takas, juo privaloma važiuoti, be to, ne dviračių take didesnė eismo įvykių tikimybė tiek dėl netolygios dangos, tiek dėl galimo susidūrimo su kliūtimis ar pėsčiaisiais“, – sakė G. Lukošius.

Anot jo, atlikus stebėjimą, fiksuota daugiau besilaikančiųjų rekomendacijos dėvėti šalmą: pavasarį tokių buvo 2 proc., o rugpjūčio pabaigoje jų padaugėjo iki 8,1 procento.

Šalmas rekomenduojamas visiems paspirtukininkams, o dar nesulaukusiems 18 metų – privalomas.

Pasak pranešimo, vienas KET pažeidimų, kuris padidina eismo įvykių riziką, – važiavimas vienu paspirtuku dviese. Pavasarį tokie atvejai sudarė 7 proc., dabar – 2,2 procento.

LTSA priminė, kad važiuojantiems elektriniu paspirtuku privaloma važiuoti dviračių takais visur, kur jie įrengti. Jei jų nėra, galima važiuoti kelkraščiu, jei jis tinkamas paspirtukui, visais atvejais laikantis dešinės pusės.

Jei kelkraštis netinkamas, galima važiuoti šaligatviu, aplenkiant pėsčiuosius jų ėjimui artimu greičiu. Paspirtukas turi būti tvarkingas, turėti baltą žibintą priekyje, o raudoną – gale. Važiuoti ant paspirtuko gali tik vienas žmogus, taip pat draudžiama vežtis pašalinius daiktus ar gyvūnus. Visiems paspirtukininkams rekomenduojama dėvėti šalmą, o jaunesniems nei 18 metų jis privalomas.