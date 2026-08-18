Iš STT – pastabos Vilniaus savivaldybei

2022 m. gruodį sostinės savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta, kad asmenys, kurie remia reprezentacinius Vilniaus sporto klubus ar kultūros įstaigas, gali būti iš dalies atleisti nuo metinio nekilnojamojo turto (NT), žemės bei valstybinės žemės nuomos mokesčio.
Ši lengvata taikoma ne didesnei nei 70 proc. dydžio paramai skirtų lėšų sumai.
Lengvatą gauti siekiantys asmenys paramą gali skirti tik Vilniaus mero tvirtinamame sąraše įrašytoms sporto ir kultūros įstaigoms.
Tačiau į šį sąrašą patekti gali tik tos organizacijos, kurios jau dalyvavo savivaldybės administruojamose aukšto meistriškumo sporto ar kultūros finansavimo priemonių atrankose ir buvo įvertintos kaip atitinkančios finansavimo reikalavimus.
Į sąrašą jos patenka nepriklausomai nuo to, ar minėtas finansavimas galų gale buvo skirtas.
„Taigi dalyvavimas konkurse yra ne tik sąlyga gauti savivaldybės finansavimą, bet ir būtina prielaida patekti į subjektų, kuriems gali būti skiriama parama, suteikianti rėmėjams teisę į mokesčių lengvatą, sąrašą“, – teigiama STT antikorupcinio vertinimo pažymoje.
„Specialiųjų tyrimų tarnyba (…) nustatė antikorupciniu požiūriu ydingą teisinį reguliavimą“, – konstatuoja STT.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (…) nustatė antikorupciniu požiūriu ydingą teisinį reguliavimą.
STT duomenimis, pernai iš viso lengvatų už 2,4 mln. eurų suteikta ne mažiau kaip 135 paramą suteikusiems asmenims.
Kaip Eltai nurodė Vilniaus savivaldybė, 2023 m. reprezentaciniai sporto klubai iš viso gavo paramos už 1,3 mln. eurų, kultūros įstaigos – už 171,6 tūkst. eurų.
Per 2023-iuosius paramą suteikusiems subjektams suteikta lengvatų už 964,9 tūkst. eurų – 914,5 tūkst. eurų NT mokesčio, 2 tūkst. eurų – žemės mokesčio ir 48,3 tūkst. eurų valstybinės žemės nuomos mokesčio.
Tuo metu 2024 m. sporto klubai iš viso gavo paramos už 2,3 mln. eurų, kultūros įstaigos – už 420,9 tūkst. eurų.
Lengvatų šiuo laikotarpiu iš viso suteikta už 1,7 mln. eurų – 1,6 mln. eurų NT mokesčio, 10,2 tūkst. eurų žemės mokesčio ir 89,6 tūkst. eurų valstybinės žemės nuomos mokesčio.
„Viešai prieinami duomenys leidžia daryti išvadą, kad mokesčių lengvatų taikymas yra savivaldybėje plačiai naudojama priemonė, dėl kurios suteikimo kreipiasi daug asmenų“, – pažymi STT.
Mato rizikų dėl galimai išskirtinių sąlygų vienai grupei
Pasak STT, į paramos gavėjų sąrašą dabar negali būti įtrauktos įstaigos, kurios faktiškai galėtų atitikti reprezentaciniams sporto klubams ar kultūros įstaigoms keliamus reikalavimus, tačiau finansavimo paraiškų savivaldybei nėra teikusios.
Todėl konstatuojama, jog esamas teisinis reguliavimas galimai sudaro išskirtines sąlygas vienai asmenų grupei – organizacijoms, dalyvaujančioms sostinės savivaldybės finansavimo konkursuose, ir sukuria nevienodas sąlygas.
„Šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas gali mažinti proceso skaidrumą, nes subjektai, nepateikę paraiškų finansavimui gauti, neturi alternatyvios galimybės įrodyti savo atitikties Reprezentacinių įstaigų sąrašo sudarymo kriterijams“, – teigia STT.
„Reprezentacinių įstaigų sąrašo sudarymas yra priklausomas nuo to, ar finansavimui gauti pateiktų paraiškų vertinimo metu paraiškas pateikusios įstaigos buvo pripažintos atitinkančiomis finansavimo reikalavimus, o ne nuo savarankiškai patikrinamų ir visiems potencialiems subjektams vienodai prieinamų kriterijų“, – teigiama pažymoje.
Vertinama, kad dabar mokesčių lengvatomis norintys pasinaudoti rėmėjai finansavimą gali skirti tik ribotam, iš anksto atrinktų įstaigų ratui, nors kitos organizacijos taip pat galėtų būti laikomos reikšmingomis Vilniaus miestui.
STT turi pastabų ir dėl to, kad pagal esamą tvarką patekimas į Reprezentacinių įstaigų sąrašą yra priklausomas ir nuo ankstesnio įstaigų dalyvavimo savivaldybės finansavimo procesuose, dalyvavimo tęstiniuose projektuose.
Pavyzdžiui, dabar į sąrašą patenka kultūros įstaigos, kurios teikė paraiškas trimetėms kultūros rėmimo programoms ar konkursams, esama sporto projektų finansavimo tvarka taip pat numato, jog dalis jų gali būti tęstiniai – vykdomi trejus metus, kai lėšos biudžete tam numatomos kasmet.
„Todėl susiklosčius tokioms situacijoms, jeigu savivaldybės numatomų biudžeto lėšų nepakaktų visiems projektams finansuoti, iš teisinių nuostatų visumos darytina išvada, kad į Reprezentacinių įstaigų sąrašą pirmiausia patektų tęstinius projektus įgyvendinančios, o ne naujai paraiškas pateikusios įstaigos“, – teigia STT.
Antikorupcinio vertinimo analizė parodė, kad iš visų įstaigų, kurios 2023–2026 metais buvo įrašytos į Reprezentacinių įstaigų sąrašą, net 28 tie patys subjektai į jį buvo įtraukti kasmet, 18 asmenų buvo įrašyti į sąrašą 3 metus iš eilės, 23 asmenys – 2 metus iš eilės.
„Kyla rizika, jog gali formuotis uždaras nuolatinių finansavimo gavėjų ratas, mažėti reali konkurencija ir būti apsunkinamas naujų sporto bei kultūros įstaigų patekimas į Reprezentacinių įstaigų sąrašą“, – pažymi STT.
Taip pat STT abejonių kyla dėl esamų kriterijų, kuriais grindžiama sostinę reprezentuojančių kultūros ir sporto įstaigų atranka – teigiama, jog dabar jie nebūtinai turi tiesioginę sąsają su sporto ar kultūros įstaigos galėjimu tinkamai reprezentuoti sostinę.
Savivaldybė STT pažymą gavo, su ja susipažįsta
Pagal įstatymą, savivaldybė įpareigota per du mėnesius nuo antikorupcinio vertinimo išvados gavimo dienos teisės aktų registre paviešinti, kaip ketina atsižvelgti į pastabas.
Eltai Vilniaus savivaldybė teigė, kad minėtą STT vertinimą gavo ir teisėsaugai pateiks oficialų atsakymą.
„Vilniaus miesto savivaldybės administracija gavo Specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio vertinimo išvadą, (…) nuosekliai vertina valstybės institucijų teikiamas rekomendacijas ir pasiūlymus, todėl šiuo metu susipažįsta su pateikta išvada bei analizuoja joje nurodytas pastabas“, – teigiama komentare.
„Kol kas būtų per anksti komentuoti galimus sprendimus ar konkrečius tvarkos pakeitimus, kadangi išvados vertinimo procesas dar nėra baigtas“, – nurodė savivaldybė.
Šių metų sąraše yra 20 paramą gauti galinčių sporto klubų, tarp jų – „Baltijos futbolo akademija“, asociacija Vilniaus miesto moterų futbolo akademija „Žalgiris“, Vilniaus bokso akademija, viešoji įstaiga Futbolo klubas „Žalgiris“, sporto klubas „Jusis Training“, Lietuvos triračių sporto asociacija, Vilniaus miesto rankinio sporto klubas „Eglė“ ir kiti.
Taip pat – 53 kultūros įstaigos, tarp kurių – MO muziejus, Artūro Areimos teatras, Oskaro Koršunovo teatras, Bažnytinio paveldo muziejus, „Nepatogus kinas“, „Kino pavasaris“, „Meno avilys“, asociacija „Lietuvos dailininkų sąjunga“, „Radijo Vilnius“, Vilnius JJAZZ Ensemble, asociacija ISM choras „Bel Canto“ ir kiti.
Naujausi komentarai