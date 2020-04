Su „Vilnikos“ darbuotojais sąsajų turi šeši Antavilių pensionato darbuotojai

„Jie atostogaus ne mažiau nei 14 dienų. Šie mūsų darbuotojai turėjo kontaktą su siuvimo įmonės darbuotojais, tačiau, mano duomenimis, tiems siuvimo įmonės darbuotojams nenustatytas koronavirusas arba jie dar laukia rezultatų“, – BNS sakė B. Šarakauskienė.

„Tai yra giminaičiai. Pavyzdžiui, vienas įstaigos darbuotojas yra vyras „Vilnikos“ siuvėjos“, – pridūrė ji.

Antavilių pensionatas nuo Nemenčinės nutolęs maždaug 10 kilometrų.

Per penkis tūkstančius gyventojų turintis Nemenčinės miestelis ketvirtadienį buvo uždarytas dėl koronaviruso plitimo grėsmės. Priemonių imtasi po to, kai mieste veikiančioje siuvimo įmonėje „Vilnika“ nustatyta per 20 koronaviruso atvejų.

Iš viso Antavilių pensionate dirba 152 asmenys, prižiūrimi – 292 žmonės.

„Mūsų darbuotojai dar nėra testuoti, nes nėra skubos, reikėjo pirmiausia kitus testuoti, pavyzdžiui, „Senevitą“, – teigė B. Šarakauskienė.

Kaip teigia įstaigos atstovė, pensionato darbuotojus ir gyventojus pradėti testuoti planuojama kitą savaitę.

„Manome, kad nuo pirmadienio. Pirmiausia bus darbuotojai testuojami, nes gyventojų niekas nelanko, vieninteliai žmonės, kurie gali užkrėsti, tai tik darbuotojai, todėl nuo jų ir pradėsime“, – sakė ji.

NVSC penktadienio duomenimis, Nemenčinėje iš viso Covid-19 užsikrėtė 26 žmonės: 23 „Vilnikos“ darbuotojai, du „Senevitos“ darbuotojai ir viena Nemenčinės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės darbuotoja.