„Tai sėdėkit ir laukit toliau“: vilnietė pasakoja apie bemiegę naktį ir policijos abejingumą

Moteris nusprendė paviešinti savo istoriją po to, kai, anot jos, pagalbos iš policijos taip ir nesulaukė, nors į Bendrąjį pagalbos centrą skambino ne vieną kartą.
Triukšmas prasidėjo naktį
Pasak vilnietės, apie 2.39 val. nakties ji paskambino numeriu 112 dėl pirmame daugiabučio aukšte sklindančio triukšmo.
Anot jos, garsiai skambėjo muzika, girdėjosi šūksniai ir triukšmas, kuris buvo girdimas visame name.
„2:39 val. nakties paskambinau numeriu 112, nes triukšmas buvo nepakeliamas. Muzika grojo valandų valandas. Apie trečią valandą net kiti kaimynai pradėjo daužyti į vamzdžius, nes žmonės tiesiog nebegalėjo ilsėtis“, – pasakoja ji.
Moteris teigia, kad pagalbos laukė ilgai, o situacija tuo metu nesikeitė.
Didžiausią nuostabą ir pasipiktinimą vilnietei sukėlė ne pats triukšmas, o, jos teigimu, bendravimas su policijos pareigūne.
Kaip moteris teigia, po maždaug pusantros valandos laukimo ji buvo sujungta su pareigūne, kurios tonas, moters teigimu, buvo atmestinas ir nepagarbus.
„Vietoj pagalbos gavau pasiūlymą pačiai eiti aiškintis su triukšmaujančiais asmenimis nakties metu. Kai pasakiau, kad nesijaučiu saugiai, nes nežinau, ar tie žmonės adekvatūs, man buvo atsakyta: „tai sėdėkit ir laukit toliau“, – teigia vilnietė.
Pasak jos, policijos ekipažo taip ir nesulaukė.
Ką tokiu atveju turėtų daryti gyventojai?
Moteris sako nesuprantanti, kaip gyventojai turėtų rizikuoti savo saugumu ir patys eiti spręsti konfliktų su galimai neblaiviais ar agresyviais asmenimis.
„Suprantu, kad policija turi prioritetinių iškvietimų. Tačiau žmonės bent jau tikisi pagarbaus bendravimo. Jei pareigūnai negali atvykti iš karto, tai dar nereiškia, kad žmogui galima siūlyti pačiam eiti konfliktuoti naktį“, – sako ji.
Pasak vilnietės, tokios situacijos neturėtų būti nutylimos, nes žmonės turi teisę ne tik į poilsį savo namuose, bet ir į pagarbų institucijų bendravimą.
BPC: policijos reagavimo nekontroliuojame
Bendrasis pagalbos centras (BPC) pateikė oficialų komentarą.
Jame nurodoma, kad norint objektyviai įvertinti visas su pranešimu susijusias aplinkybes, reikalinga papildoma informacija apie skambutį. Pasak centro, gavus informaciją apie galimai netinkamus darbuotojų veiksmus ar bendravimą, atliekamas aplinkybių patikrinimas.
BPC taip pat pabrėžė, kad jo operatoriai yra atsakingi už pagalbos skambučių priėmimą ir jų perdavimą atitinkamoms tarnyboms.
„BPC yra įsipareigojęs atsakyti į pagalbos skambučius, priimti pagalbos prašymus ir pagal kompetenciją juos perduoti atitinkamoms skubiosios pagalbos tarnyboms. Gavę pakartotinius skambučius dėl to paties įvykio, informaciją visuomet perduoda atitinkamai pagalbos tarnybai“, – teigiama atsakyme.
Pagalbos centras taip pat pažymėjo, kad policijos veiklos ir pajėgų nevaldo bei nekontroliuoja, todėl už reagavimą į gautus pranešimus atsakinga pati policija.
„Delfi“ dėl šios situacijos kreipėsi į policiją. Gavus policijos komentarą, straipsnis bus papildytas.
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