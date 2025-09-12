Tamašunienė apie už pedofiliją nubaustą kardinolą: nesu žmogus, kuris skuba klijuoti etiketes

Kaip skelbė portalas Lrt.lt, kardinolas H. Gulbinowiczius, nepaisant to, kad Vatikanas jį nubaudė už pedofilijos nusikalimus, tebėra Vilniaus rajono garbės pilietis, o jo vardu yra pavadintos trys gatvės.
R. Tamašunienė tvirtina, kad sprendimus dėl kardinolo įamžinimo klausimų priimta Vilniaus rajono savivaldybė, tad ji pati į šiuos klausimus kištis neketina. Be to, kaip teigė paskirtoji teisingumo ministrė, pats Vatikano sprendimas dėl H. Gulbinowicziaus esą yra vertinamas nevienareikšmiškai.
„Tai yra (Vilniaus rajono savivaldybės – ELTA) tarybos sprendimas, tai yra savivaldos savarankiški sprendimai būtent šitoje srityje ir tikriausiai tarybos nariai vertina, nes tai yra iš mūsų krašto, iš Buivydžių, kilęs žmogus (H. Gulbinowiczius – ELTA). Jis katalikiškoje visuomenėje labai vertinamas. Vatikano sprendimas irgi nevienareikšmiškai yra vertinamas pačioje Lenkijoje“, – penktadienį susitikime su Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos nariais kalbėjo R. Tamašunienė.
Kalbėdama apie jau mirusio kardinolo situaciją ir klausimus dėl jo įamžinimo Vilniaus rajone, R. Tamašunienė kartojo, kad šiuo atveju sprendimus turi priimti ne ministras, o savivalda.
„Šitą klausimą palikčiau spręsti savivaldai, tarybai, todėl, kad mes labai greitai mokame užklijuoti etiketes, pasmerkti arba išaukštinti, o paskui tokiu pat greičiu visa tai atkeisti. Labai nevienareikšmiškai yra tas Vatikano sprendimas priimamas visoje katalikų bendruomenėje. Aš tikrai labai pamąstyčiau, kaip aš balsuočiau (dėl garbės piliečio vardo atėmimo iš H. Gulbinowicziaus – ELTA) todėl, kad nesu tas žmogus, kuris skuba viską pasmerkti ir lipdyti kažkokias etiketes. Tai dėl to aš tikrai šioje situacijoje susilaikyčiau. (...) Nemanau, kad ministras turi kištis į institucijas, kurios turi savarankiškumą“, – dėstė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovė.
Portalas Lrt.lt skelbė, kad 2020 m. Vatikano sprendimu kardinolas H. Gulbinowiczius buvo nubaustas už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bei dvasininkų padarytų pedofilijos nusikaltimų slėpimą.
Kaip teigiama portalo publikacijoje, iš kardinolo, kuris jau yra miręs, Lenkijoje buvo atimti garbės titulai, panaikintas dvasininkui skirtas garbės piliečio vardas.
Nepaisant šių sprendimų, Vilniaus rajone H. Gulbinowiczius tebėra laikomas garbės piliečiu, o jo vardu pavadintos trys gatvės. Dvasininkas yra kilęs iš šio krašto.
Anot Lrt.lt, Vilniaus rajono savivaldybėje klausimas dėl garbės piliečio vardo atėmimo iš H. Gulbinowicziaus nebuvo svarstytas nė karto. Portalui rajono meras Robertas Duchnevičius teigė, kad esant dabartinei tarybos sudėčiai, kurioje daugumą sudaro Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai, jis nemato prasmės kelti šį klausimą.
