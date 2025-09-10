Už pedofiliją baustas dvasininkas – vis dar Vilniaus rajono garbės pilietis

Nemenčinėje, Pakalniuose ir Punžonyse yra dvasininko garbei pavadintos gatvės.
Vilniaus rajono Šukiškių kaime gimęs H. Gulbinowiczius buvo Vroclavo arkivyskupas, 1985 metais tapo kardinolu.
2020-ųjų lapkritį mirusiam dvasininkui Vatikanas buvo pritaikęs drausmines sankcijas dėl daugybės nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejų, pedofilijos nusikaltimų tarp dvasininkų slėpimo bei 16 metų trukusio bendradarbiavimo su Lenkijos Liaudies Respublikos saugumo tarnyba.
Vilniaus rajono savivaldybės taryba dar 2015 metais H. Gulbinowicziui suteikė rajono garbės piliečio vardą.
Kaip LRT teigė Vilniaus rajono meras socialdemokratas Robertas Duchnevičius, šiuo metu jis nemato prasmės imtis veiksmų dėl dvasininko, nes klausimas keltas anksčiau, tačiau jam nepritarė taryboje daugumą sudarantys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovai.
„Šiandien tarybos daugumą sudaro tie patys asmenys, o jų pozicija šiuo klausimu yra vienareikšmiška“, – teigė R. Duchnevičius ir pridūrė, kad sugrįžti prie šios temos būtina.
Tuo metu LLRA-KŠS frakcijos Vilniaus rajono taryboje pirmininkas Waldemaras Urbanas (Valdemaras Urbanas) sakė šiuo metu nežinantis, koks yra galutinis jo politinės partijos požiūris ir ar frakcija imsis kokių nors iniciatyvų šiuo klausimu, tačiau mano, kad asmuo, kuriam suteiktas garbės piliečio titulas, turėtų turėti nepriekaištingą reputaciją.
Kaip skelbia portalas, Kultūros ministerija nuo 2020 metų iš dvasininko taip pat nebuvo atėmusi garbės ženklo „Nešk savo šviesą ir tikėk“. Tačiau dabar ministro įsakymu garbės ženklas pripažintas netekusiu galios.
Be H. Gulbinowicziaus, Vilniaus rajono garbės piliečių sąraše taip pat yra Europos Parlamento narys ir LLRA-KŠS lyderis Waldemaras Tomaszewskis (Valdemaras Tomaševskis), kunigai Juzefas Obrembskis, Antonius Dziekanas (Antonijus Dziekanas) ir Dariuszas Stanczykas (Dariušas Stančikas), lenkų teisininkas ir politikas Andrzejus Stelmachowskis (Andrėjus Stelmachovskis), politikė ir visuomenininkė Leokadija Počikovska.
(be temos)