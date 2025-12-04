Vykdant tyrimą dėl seksualinio vaikų išnaudojimo sulaikyta 100 vyrų

Sulaikytųjų amžius – nuo 18 iki 75 metų, du iš jų kaltinami nepilnamečių išžaginimu, o vienas, kaip teigiama pranešime, yra vienas iš „10 aktyviausių pedofilams skirto turinio kūrėjų ir platintojų Lenkijoje“.
Trisdešimt septyni iš jų atsidūrė areštinėje, pridūrė pareigūnai.
Operacijos kodiniu pavadinimu „Game Over“ (Žaidimas baigas) metu pareigūnai konfiskavo mažiausiai 600 tūkst. failų su vaikų seksualinio išnaudojimo ir zoofilijos vaizdais.
Policijos kibernetinių nusikaltimų biuro atstovas Marcinas Zagorskias naujienų agentūrai AFP paaiškino, kad „Game Over“ yra didžiausia iš septynių operacijų, vykdytų Lenkijoje per pastaruosius trejus metus.
Jas užbaigus kaltinimai buvo pareikšti iš viso 477 asmenims, pridūrė jis.
Areštuotiesiems gresia nuo trijų mėnesių iki 15 metų laisvės atėmimo bausmė.
