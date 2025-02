Tarnyba: šis sostinės valdžios sprendimas diskriminuoja

Rekomendaciją iš tarnybos gavusi Vilniaus miesto savivaldybė pranešė, kad šios tvarkos keisti nežada.

Lygių galimybių kontrolierės sprendime pažymėta, kad toks Vilniaus miesto savivaldybės pasirinkimas daliai žmonių, nesinaudojančių programėlėmis ar bekontaktėmis banko kortelėmis, sukuria papildomų sunkumų, o kai kuriais atvejais iš viso užkerta kelią įsigyti bilietus.

„Neturėdami galimybės įsigyti bilieto autobuse ar troleibuse kitais būdais nei bekontakte mokėjimo kortele, kai kurie gyventojai ir miesto svečiai gali būti diskriminuojami, be to, jie patiria papildomų išlaidų. Tai gali vykti vien dėl to, kad dėl objektyvių priežasčių šie žmonės nesinaudoja skaitmeninėmis technologijomis“, – pranešime cituojama lygių galimybių kontrolierės pareigas laikinai einanti Seimo kontrolierė Jolita Miliuvienė.

„Atitinkamai jie negali visavertiškai pasinaudoti ir viešojo transporto paslauga bei priklausančiomis nuolaidomis“, – teigė ji.

Vilniaus miesto tarybos sprendimu, nuo pernai rugsėjo 1-osios norintieji nusipirkti bilietą Vilniaus autobusuose ar troleibusuose tai gali padaryti tik mobiliosiose programėlėse, taip pat prilietę bekontaktę banko arba „Vilniečio kortelę“ transporto priemonėje esantį komposterį.

Tuo pasipiktinęs gyventojas kreipėsi į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, tvirtindamas, kad taip žmonės yra diskriminuojami dėl savo amžiaus ir socialinės padėties.

Anot pareiškėjo, ne kiekvienas vyresnio amžiaus žmogus gali leisti sau įsigyti išmanųjį telefoną ar išmokti juo naudotis. Be to, didelė dalis tokių gyventojų esą gauna pensiją grynaisiais ir apskritai neturi banko kortelių.

Vyras taip pat skundėsi, kad įsigyjant bilietus viešajame transporte nebeįmanoma pasinaudoti nuolaidomis pensininkams ar žmonėms su negalia, mat lengvatiniai bilietai parduodami tik platinimo vietose, o viešajame transporte bekontakte mokėjimo kortele galima įsigyti tik vieno tarifo važiavimo bilietus.

Siūlo naudotis kioskais

Tarnyba kreipėsi į savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ atstovus, prašydama pagrįsti, kodėl buvo nustatyta tokia tvarka.

Pasak įmonės, atsiskaitymo grynaisiais transporto priemonėse atsisakyta siekiant supaprastinti vairuotojų darbą, padidinti keleivių saugumą ir sumažinti administravimo kaštus.

Be to, nurodyta, kad bilietai iš vairuotojų sudarė tik 5 proc. visų pardavimų, o didesnė dalis tokių bilietų pirkėjų, anot įmonės atliktų apklausų, buvo žmonės iki 55 metų.

Įmonės atstovų tvirtinimu, daugelis gyventojų turi bekontaktes banko korteles, todėl būtent toks atsiskaitymas esąs patogesnis.

Tarnybai pasiteiravus, kodėl autobusuose ir troleibusuose parduodami tik visos kainos bilietai ir tik elektroniniu būdu, „Susisiekimo paslaugų“ atstovai pasirėmė 53 Europos miestų, dydžiu panašių į Vilnių, patirtimis, esą 15-oje iš tokių miestų taikoma būtent tokia praktika.

Norintiesiems atsiskaityti grynaisiais pinigais, „Susisiekimo paslaugos“ siūlo naudotis stotelėse esančiais kioskais, kurių yra 48, arba 167 kitais prekybos taškais, kurie esą yra nedideliu atstumu nuo stotelių.

Savivaldybė tvarkos nekeis

J. Miliuvienė nesutiko su įmonės argumentais. Anot jos, ir vieno kilometro atstumas yra pakankamai reikšmingas ir apribojantis galimybę naudotis viešojo transporto paslauga, ypač vyresniems žmonėms.

Ji taip pat kritiškai įvertino ir „Susisiekimo paslaugų“ pateiktą argumentą apie kitų Europos miestų patirtis, nes nebuvo pateikta duomenų, pagrindžiančių juose priimtus sprendimus. Pavyzdžiui, apie gyventojų naudojimosi išmaniaisiais įrenginiais ar grynaisiais pinigais įpročius, bilietų įsigijimo alternatyvas.

J. Miliuvienė atkreipė dėmesį, kad, remiantis tyrimais, Lietuvoje vyresnio amžiaus žmonėms skaitmeninės paslaugos yra sunkiai prieinamos, didelė dalis jų įpratę naudotis grynaisiais pinigais. Pastarieji, pasak kontrolierės, neretai yra vienintelė jų atsiskaitymo priemonė.

Ji nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybė tinkamai neįvykdė Lygių galimybių įstatymo nuostatų, kuriomis privaloma užtikrinti, kad teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės nepaisant amžiaus, socialinės padėties ar kitų asmens tapatybės požymių.

Savivaldybei buvo pateikta rekomendacija sudaryti sąlygas įsigyti bilietus miesto viešajame transporte ne tik elektroniniu būdu. Susipažinę su šia rekomendacija, savivaldybė atstovai tarnybai pateikė atsakymą, kad tvarkos keisti neketina.