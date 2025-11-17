Tarptautinėje konferencijoje Vilniuje bus aptariama Baltijos regiono gynyba, Ukrainos karo pamokos

Kaip skelbia organizatoriai, jos metu bus aptartos svarbiausios karo Ukrainoje pamokos, jų poveikis Baltijos regiono gynybai bei praktiniai sprendimai, padėsiantys stiprinti regiono saugumą.
„Baltijos šalių gynyba – tai ir Europos gynyba. Kad užkirstume kelią karui ir išsaugotume taiką, turime dirbti visi kartu – Baltijos šalys, Ukraina, Europos Sąjunga, NATO. Europos Sąjungos užduotis – stiprinti savo rytinę sieną įgyvendinant pavyzdinius projektus – Rytų sienos gynybos ir Europos dronų gynybos projektus“, – cituojamas renginį atidarysiantis už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius.
„Baltijos šalių užduotis – išnaudoti visas galimybes stiprinti savo gynybos pajėgumus. Mūsų visų užduotis – dirbti kartu su Ukraina, mokytis iš Ukrainos ir padėti Ukrainai gintis, ginti Baltijos šalis ir ginti Europą“, – teigia jis.
Renginyje dalyvaus daugiau nei 500 gynybos ir saugumo ekspertų, politikų, diplomatų bei kariuomenės atstovų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Švedijos, Suomijos, Norvegijos, Danijos, Jungtinės Karalystės bei JAV.
Konferencija vyksta Lietuvai susiduriant su iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių oro balionų keliama grėsme, taip siekiant sustiprinti oro gynybą, kai vasarą į šalį įskrido du rusų dronai, o spalį į Lietuvą keliolikai sekundžių buvo įskridę du rusų orlaiviai.
Incidentai Lietuvoje – vienas iš daugelio pastaruoju metu Rusijos sukeltų oro erdvės pažeidimų Europoje, kurstančių nuogąstavimus, kad Maskva išbando Vakarus „pilkojoje zonoje“ tarp karo ir taikos.
Reaguojant į Rusijos dronų skrydžius Lenkijoje arba neatpažintus bepiločius aptiktus Danijoje, rugsėjo pradžioje NATO pranešė apie operaciją „Eastern Sentry“ (liet. „Rytų sargyba“), kuria siekiama stiprinti Aljanso rytinio flango gynybą.