Tautų mugė – jau šį savaitgalį: bus eismo ribojimų, viešasis transportas kursuos dažniau

Ruošiantis šventei ir jos metu bus eismo ribojimų, viešasis transportas kursuos dažniau.
Nuo rugsėjo 17 d. 19 val. iki rugsėjo 21 d. 4 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Gedimino prospekte nuo Šventaragio iki J. Tumo-Vaižganto gatvės.
Nuo rugsėjo 18 d. 10 val. iki rugsėjo 20 d. 20 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Vasario 16-osios gatvėje nuo Šermukšnių gatvės iki Gedimino prospekto, Jogailos ir A. Stulginskio gatvėse, Vilniaus gatvės dalyje nuo J. Lelevelio gatvės iki Gedimino prospekto.
Rugsėjo 19 d., šeštadienį nuo 16 val. organizuojama renginio „Gypsy Fest 2026“ šventinė eisena dalyviams važiuojant automobiliu, arklių traukiama karieta ir einant pėsčiomis muzikine kolona judant Didžiąja, Pilies, Šventaragio, Tilto, Ž. Liauksmino gatvėmis ir Gedimino prospektu iki Vinco Kudirkos aikštės. Vykstant eisenai galimi trumpalaikiai eismo stabdymai.
Gyventojams ir įmonėms išduoti leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose mėlynojoje ir raudonojoje zonose Tautų mugės renginių metu (rugsėjo 18–20 d.) galioja ir kitose stovėjimo zonose.
Mugės dienomis – dažnesnis viešasis transportas
Rugsėjo 19–20 d. viešasis transportas kursuos dažniau, tad tiek į šventę vyksiantiems vilniečiams, tiek miesto svečiams bus patogiau pasiekti pagrindines renginių vietas. Savaitgalį dažniau kursuos 53, 1G, 4G maršrutų autobusai ir 2, 17 maršrutų troleibusai.
Aktualią informaciją apie viešojo transporto tvarkaraščius rasite www.judu.lt ir www.stops.lt, o transporto judėjimą realiuoju laiku galite stebėti JUDU švieslentėje bei JUDU programėlėje.
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