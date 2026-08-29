Teisėja pažėrė kaltinimų vadovei: ji mus gąsdina ir baugina

Teisėjų etikos ir drausmės komisija (TEDK) penktadienį nagrinėjo Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėjos Jolantos Bagdonienės teikimą dėl drausmės bylos iškėlimo šio teismo pirmininkei Irmutei Kliučinskienei.
„Dėl ko kreipiausi – matau pirmininkės daromus sistemingus pažeidinėjimus skirstant bylas. Bylos skirstomos ne pagal nustatytas tvarkas, o žodiniu pirmininkės nurodymu. Kreipiausi ir dėl mobingo mano atžvilgiu, kada su vienais teisėjais elgiamasi vienaip tais pačiais klausimais, man sudaromos įvairios darbinės kliūtys, didinamas krūvis. Aš manau, kad mano atžvilgiu taikomas mobingas: vieša kritika, menkinimas, žeminimas. Kur kur, bet jau teismų sistemoje mes turėtume sugebėti gyventi be šio reiškinio“, – Eltai sakė J. Bagdonienė.
Ji taip pat sakė, kad pirmininkė teisėjus gąsdina ir baugina.
Teisėja tikino, kad jos kreipimasis tikrai turi pagrindo.
J.Bagdonienė yra buvusi šio teismo ilgametė vadovė, iki 2024 m. gruodžio Vilniaus regiono apylinkės teismui ji vadovavo dvi kadencijas. Šį teismą sudaro Vilniaus rajono, Trakų, Ukmergės ir Šalčininkų rūmai. Prieš keletą metų šiam teismui teko atlaikyti neteisėtų migrantų krizės pasekmes, nes migrantų sulaikymo ir laikino apgyvendinimo klausimus sprendžia teismas.
Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininkė I. Kliučinskienė jai metamų kitos teisėjos kaltinimų Eltai nekomentavo.
„Nenorėdama pakenkti procesui ar daryti įtaką TEDK sprendimams, nenorėčiau išsakyti išankstinės pozicijos“, – Eltai teigė teismo vadovė ir siūlė kreiptis į pačią komisiją.
Nacionalinės teismų administracijos (NTA) Komunikacijos skyriaus vedėjas Tomas Kavaliauskas Eltą informavo, kad per posėdį buvo išklausytos abi pusės, sprendimą komisija skelbs rugsėjo 17 dieną.
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