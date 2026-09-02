Teismas: „Kautros“ pasiūlymai dalyje sostinės keleivių vežimo konkurso atmesti pagrįstai

Lietuvos apeliacinis teismas rugpjūčio 28 dieną paliko nepakeistą Panevėžio apygardos teismo birželio 12 dienos sprendimą, kuriuo atmestas „Kautros“ prašymas panaikinti Vilniaus valdžios sprendimą pašalinti ją iš konkurso.
„Teismas (...) pagrįstai nusprendė, kad (...) paaiškinimų metu keitėsi vietų paskirstymo ir bendras vietų skaičius pirkimo pirmoje dalyje, o pirkimo trečioje dalyje buvo pakeisti gamintojo keleivių talpos duomenys, kai neįgaliojo vieta naudojama pagal paskirtį“, – rašoma Apeliacinio teismo nutartyje.
„Kautra“ teismo prašė panaikinti Vilniaus savivaldybės ir jos įmonės „Susisiekimo paslaugos“ šių metų kovo sprendimą – juo atmestas jos pasiūlymas pirmoje ir trečioje konkurso dalyse.
Įmonė įrodinėjo, kad jos pasiūlymai atitiko konkurso sąlygas – ji nepakeitė siūlomo autobuso, jo gamintojo, markės, sėdimų, stovimų ar neįgaliųjų vietų skaičiaus. „Kautros“ vertinimu, jos pateikti pasiūlymo paaiškinimai nepagrįstai kvalifikuoti kaip esminis draudžiamas keitimas.
Be to, ji pabrėžė, kad jos pasiūlyta kaina buvo 7,6 mln. eurų mažesnė nei konkurentų: 4,2 mln. eurų – nei pirmos dalies laimėtojos „Vlasava“ ir 3,4 mln. eurų – nei trečios dalies laimėtoja pripažintos „Tolimojo keleivinio transporto kompanijos“.
Tuo metu „Susisiekimo paslaugos“ teigė, kad pakeitimai nebuvo formalūs, jie susiję su keleivių skaičiumi, o savivaldybės teigimu, „Kautros“ pasiūlymai neatitiko reikalavimų, o vėliau įmonė pakeitė duomenis taip, kad juos atitiktų.
Panevėžio apygardos teismas „Kautros“ ieškinį atmetė konstatavęs, kad pasiūlymo patikslinimai negali būti vertinami kaip mažareikšmiai ar neužkertantys kelio skaidriam procesui. Teismas sprendė, kad „Kautra“ koregavo techninius parametrus bei iš esmės pakeitė pasiūlymą.
Savivaldybė keleivių vežimo konkursą paskelbė pernai kovą. Jis dėl ginčų teisme kelis kartus buvo sustabdytas.
Rugsėjo 7 dieną Apeliacinis teismas turėtų nagrinėti ir konkurse dalyvavusių Latvijos įmonių – Liepojos autobusų parko (Liepajas autobusu parks) ir „NordBus“ skundą.
Kaip rašė BNS, šis teismas birželio 4 dieną pakeitė Panevėžio apygardos teismo balandžio 14 dienos sprendimą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Latvijos įmonės siekė laikinai sustabdyti konkursą uždraudžiant savivaldybei pasirašyti sutartis trijose iš keturių konkurso dalių.
BNS pernai rašė, kad Apeliacinis teismas paskelbė, jog konkurso sąlygos yra teisėtos. Teismas atmetė vienos konkurso dalyvių – Lenkijos įmonės „Mobilis“ skundą – ji prašė pripažinti neteisėtomis konkurso sąlygas, kurios esą yra netikslios, dviprasmiškos, kai kurie reikalavimai – neteisėti.
Be to, Apeliacinis teismas 2025 metų rugpjūtį kita konkurso dalyvė – „Transrevis“ taip pat prašė pripažinti neteisėtomis konkurso sąlygas bei spręsti dėl jo nutraukimo.
Kaip rašė BNS, Vilniaus meras Valdas Benkunskas prieš metus teigė, jog paskelbtu konkursu, kuris yra didžiausias per visą sostinės istoriją, savivaldybė ketina įsigyti paslaugas iš privačių vežėjų, kurie viešojo transporto tinklą papildytų 327 naujais autobusais, o visas sostinės parkas išaugtų iki 824 autobusų ir troleibusų.
Jo teigimu, iš privačių vežėjų numatoma įsigyti dar 28,4 mln. kilometrų pervežimų.
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