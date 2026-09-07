Trijų kryžių paminklas atsinaujins: prasideda paviršių tvarkymo darbai

Paminklo būklė išsamiai įvertinta 2024-aisiais atlikus ekspertizę. Jos metu nustatyta, kad konstrukcinė Trijų kryžių būklė yra gera – esminių pažeidimų nenustatyta.
Vis dėlto laikas ir aplinkos poveikis paliko žymių paminklo paviršiuje: jo danga vietomis susidėvėjo, todėl ją reikia atnaujinti.
Kosmetinio pobūdžio remontas padės apsaugoti paminklo paviršius nuo tolesnio dėvėjimosi ir išsaugoti tvarkingą vieno iš ryškiausių sostinės simbolių vaizdą.
Planuojama darbus atlikti per mėnesį, tačiau tikslią trukmę lems oro sąlygos ir darbų eiga. Paminklą tvarkys UAB „Grinda“.
Darbų metu teritorija nebus uždaryta, o patekimas į kalną ir panoraminę aikštelę nebus ribojamas.
Lankytojai tik negalės prieiti prie paties tvarkomo paminklo – darbų zona bus aptverta apsaugine juosta, kad būtų užtikrintas lankytojų ir darbus atliekančių specialistų saugumas.
Pastaraisiais metais Trijų kryžių paminklas buvo prižiūrimas atliekant pavienius, nedidelės apimties priežiūros darbus, tačiau jo paviršiai kompleksiškai atnaujinti nebuvo.
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