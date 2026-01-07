Per tris mėnesius – beveik 10 tūkst. deklaruotų vilniečių: pasinaudojo savivaldybės paskatomis

„Beveik 10 tūkstančių naujų deklaracijų leidžia mums per metus skaičiuoti mažiausiai 12,5 milijono eurų pajamų į miesto biudžeto augimą. Tai net jei per dvejus metus dalį tų pinigų, kaip esam pažadėję, reikės grąžinti tiems naujiesiems vilniečiams, ilgainiui žiūrint – trečiaisiais, ketvirtaisiais metais – tai tikrai bus papildomos pajamos į miesto augimą“, – žurnalistams trečiadienį surengtoje spaudos konferencijoje sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
„Šiek tiek tokia nelygybė ir neteisybė, kai mes turime aptarnauti ir teikti viešąsias paslaugas gyventojams, kurie čia kasdien gyvena, dirba, naudojasi viešosiomis paslaugomis, bet dėl įvairių priežasčių buvo deklaravę savo vietas kitose savivaldybėse, dabar bus šiek tiek ištaisyta“, – kalbėjo meras.
V. Benkunskas pridūrė, jog prisiregistravusių žmonių skaičius rodo akcijos sėkmę ir mano, jog „žmonių, kurie prisiregistravo, kad tik pasiimtų kažkokius pinigus ar dovanų krepšelį, tikrai nėra“.
Savivaldybės duomenimis, vidutiniškai vienas vilnietis miesto biudžetą papildys 1288,5 euro per metus, skaičiuojama, jog bendrai miesto biudžetas turėtų padidėti apie 12,5 mln. eurų.
Anot miesto mero, šie pinigai prisidės prie rekonstruojamos Vokiečių gatvė, bus galima pradėti naujo tilto bei vaikų darželio statybas.
„Projektų be galo daug yra: nuo kelių infrastruktūros, nuo naujų tiltų statymo iki tų pačių viešųjų paslaugų finansavimo. Tai darbų yra daug ir pinigų, kaip visą laiką, viskam vienu metu neužtenka“, – kalbėjo V. Benkunskas.
Deklaruoti gyvenamąją vietą Vilniuje savivaldybė skatino skiriamomis piniginėmis paskatomis bei dovanojamu „vilniečio startiniu rinkiniu“.
Po vienerių metų Vilniuje gyvenamąją vietą deklaravusiam žmogui bus skiriama išmoka, sudaranti 50 proc. per pirmuosius metus sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM), bet ne daugiau nei 500 eurų.
Po dviejų – papildoma išmoka, sudaranti 50 proc. per antruosius metus sumokėto GPM, taip pat iki 500 eurų.
Be kita ko, 22 įmonės, veikiančios Vilniuje, taip pat suteikė įvairių naudų gyvenamąją vietą sostinėje deklaravusiems žmonėms.
Anot savivaldybės, iniciatyva buvo siekiama Vilniuje gyvenančius žmones paskatinti oficialiai registruotis mieste, užtikrinant tikslesnį sostinės plėtros planavimą, efektyvesnį paslaugų teikimą ir racionalų biudžeto lėšų paskirstymą.
Rugsėjį skelbta, kad Valstybinės ligonių kasos duomenimis, prie Vilniaus pirminės sveikatos priežiūros įstaigų prisirašę 736 tūkst. gyventojų, tačiau savo gyvenamąją vietą mieste deklaravę buvo apie 100 tūkst. mažiau žmonių.
Taip pat sostinėje mokosi beveik 50 tūkst. studentų, iš jų daugiau nei 30 tūkst. nėra deklaravę gyvenamosios vietos Vilniuje.
Savivaldybės duomenimis, šiuo metu sostinėje gyvenamąją vietą yra deklaravę daugiau nei 640 tūkst. vilniečių.
Naujausi komentarai