V. Benkunskas tikisi šiemet paskelbti apie pirmas sutartis dėl sostinės antidroninių pajėgumų

„Matydami strateginės infrastruktūros apsaugos poreikį, priminsiu, mes prieš gerus metus pasirašę esame sutartį su Viešojo saugumo tarnyba (VST) dėl miesto kritinės infrastruktūros apsaugos – tai yra mūsų elektrinės, šilumos ūkio objektų, vandenviečių ir atliekų tvarkymo sistemos objektų. Šiuo metu vykdomas pirkimas“, – žurnalistams antradienį sakė Vilniaus meras.
„Vyksta procesas, mes vis tiek turim įvykdyti viską pagal įstatymus. Viešųjų pirkimų procedūros yra privalomos net ir tokiems objektams, šiuo atveju tikrai daug darbo yra padaryta, bet judame pagal procedūras. (…) Manau, kad šiemet mes jau galėsime paskelbti apie pirmąsias sutartis“, – teigė V. Benkunskas.
Pernai lapkritį Vilniaus savivaldybė ir VST pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria numatytas glaudesnis institucijų darbas stiprinant sostinės apsaugą.
Sutartyje numatyta skirti daugiau dėmesio kritinės infrastruktūros ir oro erdvės apsaugai, ypač – bepiločių orlaivių keliamiems pavojams.
„Norime sukurti tokias vadinamąsias antidronines pajėgas, kurios padėtų mums (strateginės reikšmės objektus – ELTA) saugoti kartu su Viešojo saugumo tarnyba. Šiuo atveju mes darome iniciatyvas jau savo ruožtu“, – tikino V. Benkunskas.
Vyksta procesas, mes vis tiek turim įvykdyti viską pagal įstatymus.
Anot Vilniaus mero, šiuo metu jis neturi specialiųjų tarnybų informacijos apie tai, kad saugumo situacija būtų iš esmės pasikeitusi.
„Mes lygiai taip pat, kaip ir kitos valdžios institucijos, esame informuojami apie galimą kažkokį didesnį pavojų. Tai šiuo atveju aš neturiu nieko naujo pasakyti ar pažymėti, kad kažkas yra pasikeitę. Tai čia yra jau ta informacija, kurią aš gaunu kaip meras, bet specifiškai mes jos nevaldome“, – aiškino jis.
Kaip skelbė ELTA, krašto apsaugos ministras rugpjūčio pradžioje pranešė, kad Lietuvos žvalgyba turi informacijos, jog Rusija svarsto galimas provokacijas Baltijos regione, įskaitant atakas prieš kritinę infrastruktūrą.
Ministro teigimu, tokioms operacijoms galėtų būti pasitelkti ukrainietiški dronai, taip siekiant imituoti vadinamąją „svetimos vėliavos“ operaciją.
Dar liepos pabaigoje, pasirodžius informacijai apie galimas Rusijos operacijas prieš Baltijos šalių kritinę infrastruktūrą, Lietuva sustiprino strateginių objektų apsaugą neribotam laikui.
Tarp saugomų objektų – suskystintų gamtinių dujų terminalas Klaipėdoje, „LitPol Link“ elektros jungtis su Lenkija, transformatorių pastotė Alytaus rajone bei Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė.
Be to, Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus Baltijos šalyse ir Suomijoje keletą mėnesių fiksuoti oro erdvės pažeidimai.
Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms.
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