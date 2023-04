Vilniaus 700-ojo gimtadienio proga – galimybė Lietuvos moksleiviams iš arčiau pažinti sostinę

Startuojantis projektas „Vilnius tavo kuprinėje“ šiemet visus Lietuvos moksleivius kvies plėsti akiratį, iš arčiau susipažinti su gimtadienį švenčiančios sostinės istorija, dabartimi ir ateities perspektyvomis. Susitikime su miestu jaunieji lankytojai patirs ne tik begalę atradimų, bet ir mokysis dirbti komandose.

Susipažinimas su Vilniaus istorija – visos Lietuvos moksleiviams

Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovė Inga Romanovskienė teigia, kad jaunuosius sostinės svečius bei gyventojus supažindinti ne tik su Vilniaus istorijos didybe, bet ir moderniu jo veidu bei plačiomis galimybėmis yra vienas iš kertinių 700-ojo jubiliejaus tikslų.



„Vilnius – Lietuvos sostinė, ir nesvarbu, kur tu gimei ar kur gyveni, miestas yra mūsų visų. Norime, kad nuo mažų dienų visos Lietuvos vaikai pajustų, suprastų ir pamiltų Vilnių. O kada gi tai padaryti, jei ne metais, kada švenčiame jo jubiliejų ir dar su šūkiu „Vilnius: 700 metų jaunas“. Todėl būtent šiemet visos Lietuvos moksleiviams siūlome unikalią progą pažinti miestą kitaip – per įvairias jusles, žaismingai ir kūrybingai“, – sako „Go Vilnius“ vadovė Inga Romanovskienė.



Vilniaus 700-ojo gimtadienio proga rengiamoms moksleivių pažintinėms ekskursijoms Vilniaus mieste finansavimą skyrė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija. Pasak Vyriausybės kanclerės Giedrės Balčytytės, tokie projektai prisideda prie pilietiškumo ugdymo bei pasididžiavimo valstybe ir savo šalies sostine.



„Vilniaus jubiliejaus šventė yra puiki proga sustoti ir akimirkai prisiminti, kuo gyveno Lietuvos sostinė per šimtmečius besitęsiantį laikotarpį. Kartu tai būdas pažvelgti į miesto ir valstybės ateities perspektyvas. Atsigręždama į šalies ateitį, moksleivius ir švietimą, Vyriausybė prisideda prie Vilnius 700-ojo gimtadienio programos iniciatyvų įgyvendinimo, tarp jų ir moksleivių ekskursijų projekto „Vilnius tavo kuprinėje“, kuris sukūrė galimybę visiems šalies moksleiviams pažinti Lietuvos sostinės istoriją, jos paveldą ir inovacijas, o ugdymo procesą leis bent trumpam perkelti iš mokyklos suolo į praeities ir ateities istorijomis gyvas Vilniaus gatves“, – sako Giedrė Balčytytė.



Į ekskursijas pakvies 300 tūkst. moksleivių



Projekte „Vilnius tavo kuprinėje“ bus pakviesti dalyvauti apie 300 tūkstančių 1-12 klasių moksleivių. Įvairių žaidimų, užduočių ir įtraukiančiai pristatančių gidų pasakojimų metu, jaunieji lankytojai susipažins su Vilniaus miesto istorija ir dabartimi, išmoks suprasti sostinės paveldą ir išgirs unikalius žinomų vilniečių pasakojimus. Moksleiviai projekte „Vilnius tavo kuprinėje“ kviečiami dalyvauti iki 2023 m. gruodžio mėnesio.



Projekto organizatoriai tikina, kad ekskursijos ugdys ir kitas gyvenimui būtinas mokinių savybes: kritinį mąstymą, kultūrinės raiškos supratimą, kūrybiškumą, stiprins tarpusavio bendradarbiavimą ir komunikaciją. Mokiniai bus raginami suvokti istorines Vilniaus sąsajas su dabartimi, gidai kels klausimus apie Vilniaus vystymąsi ir ragins vaikus tyrinėti aplinką, ieškant joje atsakymų. Pasivaikščiojime įtrauktos užduotys apims įvairių meno kūrinių tyrinėjimą, idėjų generavimą ir jų pritaikymą esamame kontekste.



„Po įvairių iššūkių jaunieji miestiečiai ir svečiai bus kviečiami spręsti kūrybinę užduotį – sukurti savo miesto žaidimą, kuriame sujungs Vilniaus ir jų gyvenamąją vietą siejančias istorijas. Bendrystės moksleiviai galės ieškoti gamtos objektuose, vietovardžiuose, gatvių pavadinimuose, įvairių asmenybių ir savo asmeniniuose gyvenimuose, miesto istorijose bei legendose. Šiuo būdu net ir labiausiai nuo sostinės nutolusiuose rajonuose gyvenantys vaikai pajus ryšį su Lietuvos sostine“, – įsitikinusi „Go Vilnius“ vadovė Inga Romanovskienė.



Renginio organizatoriai mažiesiems Vilniaus lankytojams, priklausomai nuo jų amžiaus, siūlys 3 skirtingas programas:



1–4 klasių moksleiviams bus pristatyta programa „Laiko mašina per 700 metų“, kurioje mažieji lankytojai patirs kelionę nuo miesto įkūrimo iki dabarties. Dalyvių laukia kūrybiški pasakojimai iš Vilniuje gyvenusių skirtingų asmenybių ir įvairios veiklos.



5–8 klasių moksleivių laukia ekskursija „700 metų sav(it)ų istorijų“, kurioje vaikai susipažins su įvairiais praeities ir dabarties Vilniaus motyvais. Ekskursijos metu bus jungiamos miesto istorijos ir modernumo dalys, pasakojama apie istorines ir šių dienų asmenybes, prisidėjusias prie miesto augimo, o dalyviai bus suskirstyti į skirtingas komandas ir užduočių metu varžysis su kitomis komandomis.



9–12 klasių moksleivių laukia interaktyvus orientacinis žaidimas „Išnarplioti Vilnių kūrybingai“. Jame dalyvių laukia skirtingose Vilniaus miesto vietose išsidėstę punktai, kuriuose jie susidurs su įvairiaisiais iššūkiais ir užduotimis.



Moksleiviai registruotis į projektą kviečiami adresu www.700vilnius.lt/vilnius-tavo-kuprineje