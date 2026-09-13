Vilniaus apskrityje atšauktas tikėtinas oro pavojus

„Pavojus atšauktas, visiems galima nusiraminti. Jei nebus permainų parodymuose iš radarų, situacija taip ir baigsis“, – LRT radijui sakė NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas.
Geltonas oro pavojaus pranešimas dėl galimos drono grėsmės buvo paskelbtas po 13 val. ir galiojo apie pusvalandį. Geltonas pranešimo signalas reiškia, kad gyventojai kviečiami išlikti ramūs, nusimatyti saugią vietą.
Dėl paskelbto tikėtino oro pavojaus iš Šiauliuose įsikūrusios Aviacijos bazės buvo pakelti NATO naikintuvai.
Dėl paskelbto tikėtino oro pavojaus buvo sustabdyti skrydžiai Vilniaus oro uoste, „Maxima“ paskelbė, kad laikinai sustabdė 70 parduotuvių ir kitų padalinių veiklą Vilniaus, Trakų, Elektrėnų rajonuose, Dauguose ir Pabradėje.
V. Vitkauskas teigė, kad radaruose pastebėta žyma nebūtinai buvo dronas.
„Nebūtinai tai bepilotis“, – pabrėžė V. Vitkauskas.
Anot jo, objekto žyma radaruose buvo fiksuota pietinėje Vilniaus dalyje, trajektorija vedė link Lentvario. NKVC vadovo teigimu, apie praėjusį pavojų patvirtino NATO naikintuvų pilotai.
„Grėsmės lygis eliminuotas, galime tęsti normalų gyvenimą, įprastą sekmadienį“, – sakė V. Vitkauskas.
Tuo metu Lietuvos kariuomenė sekmadienį pranešė, kad 4.05 val. ryto karinių oro pajėgų radarai ties Varėna fiksavo šalies teritoriją kirtusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą. Tikėtina, jis atskrido iš Baltarusijos.
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