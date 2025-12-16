 Vilniaus Jeruzalėje leista statyti 160 vietų darželį

Vilniaus Jeruzalėje leista statyti 160 vietų darželį

2025-12-16 14:16
BNS inf.

Vilniaus savivaldybė suteikė leidimą naujo 160 vietų darželio Jeruzalėje statybai, antradienį pranešė Vilniaus vystymo kompanija.

Jos teigimu, nauja ugdymo įstaiga, kurioje bus aštuonios grupės, vaikų žaidimų aikštelės, muzikos zonos, sodininkystės erdvės, integruoti žalieji plotai, duris Braškių gatvėje atvers 2028 metais.

„Naujasis darželis reikšmingai sustiprins ikimokyklinio ugdymo infrastruktūrą, suteiks kvartalui urbanistinį vientisumą ir užbaigtumą. Tai ne tik papildomos ugdymo vietos vaikams – tai investicija į bendruomenės augimą, patogesnę kasdienybę šeimoms ir tvarią miesto plėtrą“, – pranešime sakė miesto meras Valdas Benkunskas.

Anot Vilniaus vystymo kompanijos, netrukus bus pradėtas rengti darželio techninis projektas, rangos konkursą tikimasi skelbti kitų metų vasarą.

„Naujasis darželis suprojektuotas pailgos formos 0,5 ha sklype, todėl bus pailgo stačiakampio formos, kuri skaidoma į grupių modulius su pusiau vidiniais kiemeliais kiekvienai grupei“, – teigiama pranešime.

Naujo darželio projektą rengė bendrovė „Archipoint LT“. Viešųjų pirkimų tarnybos duomenimis, sostinės savivaldybė 427,6 tūkst. eurų vertės sutartį su įmone pasirašė 2024 metų pabaigoje. 

durniu-laivas,o
Nu jug zingeris sake,,,vilniu padarysiu izraeliu,stai kaip zydai okupuoja svetimas zemes,pavyzdis ,palestina,tuom viskas pasakyta,o jus zmones dar tokius zingerius renkat i valdzia.
1
0
dušanski smarvė
Kokioje dar jeruzalėje? Žvakę dar užkurkite.
2
0
Visi komentarai (3)

