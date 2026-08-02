 Vilniaus meras: priėmimas į darželius ir mokyklas įvyko sklandžiai, ugdymas bus užtikrintas visiems

Vilniaus meras: priėmimas į darželius ir mokyklas įvyko sklandžiai, ugdymas bus užtikrintas visiems

2026-08-02 20:37
Liudmila Petrakova (ELTA)

Artėjant naujų mokslo metų pradžiai, Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas sako, kad vietos darželiuose ir mokyklose bus užtikrintos visiems vaikams. Vis dėl to, mero teigimu, daliai tėvų teks rinktis ne pageidautas, o kitas ugdymo įstaigas.

Valdas Benkunskas
Valdas Benkunskas / P. Peleckio/BNS nuotr.

„Priėmimas įvyko sklandžiai tiek darželių, tiek mokyklų. Yra pavienių prašymų, kurie nėra patenkinti, bet tai yra kasmetinė praktika ir artėjant rudeniui tos paskutinės probleminės vietos bus išspręstos“, – Eltai teigė V. Benkunskas.

„Bus ir laisvų vietų, bus, matyt, tėvų, kurie nepateks į norimas švietimo įstaigas dėl to, nes jos tiesiog negalėjo priimti, reikės pasirinkti kitas. Bet visiems tiek ikimokyklinis ugdymas, tiek bendrasis ugdymas bus užtikrintas“, – sakė jis.

Iki kovo 10 d. sostinėje gyvenantys tėvai, norėję leisti vaikus į savivaldybės darželius, galėjo pateikti prašymus prisijungę prie priėmimo sistemos ir pažymėję pageidaujamas ikimokyklinio ugdymo įstaigas savo seniūnijoje.

Tuo metu elektroninė registracija į sostinės mokyklas 2026–2027 mokslo metams prasidėjo vasarį – mėnesiu anksčiau, nei įprastai.

Kaip nurodo savivaldybė, elektroninius prašymus tėvai ar globėjai turi pateikti tiek vaikams pradedant lankyti mokyklą, tiek keičiant ugdymo programą ar pereinant į kitą mokyklą. Iš viso galima pasirinkti iki trijų mokyklų, viena iš jų privalo būti pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

Papildomas priėmimas į mokyklas dar vyks iki rugpjūčio 30 d.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
priėmimas į mokyklas
priėmimas į darželius
Valdas Benkunskas

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