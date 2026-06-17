Vilniaus mokytojams – nauja platforma

„Ką šiandien pristatome – tai yra Vilniaus siekį žiūrėti kitaip į mokytojų trūkumo problemą“, – trečiadienį vykusioje spaudos konferencijoje žurnalistams sakė V. Mitalas.
„Mes pripažįstame, kad dabar mokytojas gali ir turi rinktis. Ir jis turi turėti galimybę savo siekį mokyti įkelti į vieną platformą – „Mokau Vilniuje“ platformą – vieną langelį į visas Vilniaus mokyklas, tam kad jis pasiektų visas Vilniaus savivaldybėje esančias ir galėtų gauti geriausius pasiūlymus, kur tęsti ir vystyti savo karjerą“, – pridūrė sostinės vicemeras.
Tuo metu aptardama šios platformos specifiką, „EDU Vilnius“ direktorė Unė Kaunaitė tikino, jog prisiregistruoti į „Mokau Vilniuje“ sistemą – paprasta. Be to, jos teigimu, darbo ieškantys mokytojai galėtų pasirinkti, ar jų profilis bus viešas, ar privatus.
„Registracija pradžioje yra labai trumpa, labai paprasta ir aiški. Ir tada, jau atsidaręs savo profilį, mokytojas gali teikti kiek nori informacijos – kokio darbo ieško, kokioje pakopoje, kokio dalyko, etato“, – teigė U. Kaunaitė.
„Ypač unikalus dalykas, kilęs iš ilgų metu praktikos – tai galimybė pasižymėti, ar tavo profilis yra matomas, ar vis dėlto nori paslėpti savo asmens duomenis“, – akcentavo „EDU Vilnius“ vadovė.
Kaip teigiama, platformoje pedagogų ieškančios ugdymo įstaigos taip pat privalės nurodyti ir darbuotojams siūlomus darbo užmokesčio rėžius.
„Šioje vietoje mes apribojome labai tiksliai, kad tai turi būti skaitinė išraiška ir būtina nurodyti rėžius, kurių mokytojas gali tikėtis vardan aiškumo“, – pridūrė U. Kaunaitė.
Šią platformą jau išbandęs Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos direktorius Linas Janulionis teigė, jog pirmieji įspūdžiai – pozityvūs.
„Aš, tikriausiai, esu tas žmogus, kuris kuris turėtų pasidžiaugti šiuo Vilniaus savivaldybės produktu. Ir aš tikrai džiaugiuosi“, – kalbėjo L. Janulionis.
„Visų mokyklų vadovų vardu noriu padėkoti, nes galbūt pagaliau išnaudosime tas sukauptas atostogų dienas, o ne ieškosime mokytojų vasarą“, – pridūrė jis.
Mokytojų amžėjimo problema
Remiantis Vilniaus miesto savivaldybės duomenimis, Lietuvoje išlieka aktuali dirbančių pedagogų amžėjimo problema – daugiausia pensinio amžiaus pedagogų yra tarp pradinių klasių mokytojų (20,4 proc.), matematikos (10,7 proc.), lietuvių (9,7 proc.) ir anglų kalbos (8,8 proc.) mokytojų.
Kaip skelbta, pernai pavasarį Vilniaus miesto savivaldybė su „EDU Vilnius“ pristatė atnaujintą programos „Pradedu mokyti Vilniuje“ formatą. Ji skirta visiems norintiems tapti mokytojais – ir jau dirbusiems anksčiau, ir nieko bendro su pedagogika iki šiol neturėjusiems žmonėms.
Norintiems tapti mokytojais vietoje standartinių vienerių metų studijų, siūlomų kitur, dalis studijų kreditų surenkami per pirmuosius metus „Pradedu mokyti Vilniuje“ programoje, dalis – universitete per antruosius metus. Tokiu būdu programoje dalyvaujantys asmenys gali pradėti dirbti mokykloje ir sėkmingai įgyti pedagogikos išsilavinimą tuo pačiu metu.
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