Vilniaus naktinis riedėjimas žada tikrą superherojų fiestą

Renginio organizatoriai VšĮ „Sveikas miestas“, sporto ir laisvalaikio prekybos tinklas „Sportland“ ir „Riedėk.Lt“ šiais metais laukia rekordinio dalyvių skaičiaus, nes paraiškų yra sulaukiama ne tik iš Vilniaus, bet ir iš visos Lietuvos. Penktasis naktinis riedėjimas bus kitoks nei ankstesni. Šįkart renginio metu bus renkami įspūdingiausi superherojai.

„Dalyvių skaičius šiemet sparčiai auga. Kaip niekad daug sulaukiame paraiškų iš kitų miestų, todėl į Vilnių susirinks didelė riedučių sporto bendruomenė. Šiais metais bus naujovė, nes norime, kad šitas renginys būtų didelė šventė ne tik dalyviams, bet visiems aplinkiniams. Kviečiame visus dalyvius apsivilkti kuo įdomesniais apdarais, kurie įprasmintų kokį nors superherojų. Taip šis renginys taps unikalus ir ypatingas“, - teigė „Sportland“ vadovas Juras Vėželis.

Renginio metu bus daug muzikos, šokių ir pramogų. Kai kuriuose pasaulio miestuose tokie renginiai susilaukia milžiniško populiarumo, todėl Vilnius gali tapti taip pat vienu iš šios kultūros centrų.

„Night skating Vilnius“ tai unikalus renginys, kuriame vienu metu dalyviai gali sportuoti, šokti grojant muzikai ir pažinti miestą. Panašūs renginiai vyksta daugelyje didžiųjų pasaulio miestų, kurie turi stiprias riedutininkų bendruomenes. Labai džiaugiuosi, kad ir Vilniuje šis renginys prigijo ir sparčiai populiarėja. Tikiuosi, kad ateityje „Night Skating Vilnius“ taps vienu iš didžiųjų Vilniaus renginių į kurį atvyks riedutininkai ne tik iš kitų miestų, bet ir iš kitų šalių“, – pridūrė „Riedėk.Lt“ vadovas Evaldas Norvaiša.

Įspūdingiausių superherojų lauks prizai, o efektingas renginys visiems žiūrovams turėtų sukelti emocijų bangą. Superherojai riedės gražiausiomis centrinės Vilniaus dalies gatvėmis. Organizatoriai pastebi, kad visi, sudalyvavę tokiame renginyje, vėliau šiuo virusu apkrečia ir savo draugus, šeimos narius ar bendradarbius. Tai taip pat yra viena iš augančio populiarumo priežasčių.

Registracija į „Vilniaus naktinį riedėjimą“ vis dar tęsiasi. Dalyvavimas – nemokamas. Nors renginys labiausiai skirtas riedutininkams, tačiau kaip ir pernai, prie riedutininkų galės prisijungti ir riedantys kitomis alternatyviomis priemonėmis.

Renginio dalyviai bus lydimi saugos tarnybos „Eurocash1” automobilių, dėl to visi galės jaustis saugiai ir užtikrintai. Gerą nuotaiką riedėjimo metu palaikys „Power Hit Radio“ ir DJ Mamania. Dalyvius vaišins ir mineralus grąžins Druskininkų natūralus mineralinis vanduo „Hermis“. Dalyvių veidus puoš patyrę MAKE UP FOR EVER grimeriai. Visi galės pavirsti herojais!

Pirmojo šių metų masinio riedėjimo startas bus šalia „Sportland“ G20 parduotuvės (Gedimino pr. 20).

Renginio programa:

Gegužės 23 d.

18.00 - 19.45 "Night Skating Vilnius" riedučių diskoteka, dalyvių registracija į naktinį riedėjimą

Dalyviai susitinka prie „Sportland“ palapinės, registracija, apšilimas su DJ Mamania

19.45 - Riedėjimo šventės atidarymas ir staigmenos;

20.00 - "Night Skaiting Vilnius" riedėjimo startas;

21.30 – "Night Skaiting Vilnius" riedėjimo pabaiga ir "Sportland" staigmena dalyviams.