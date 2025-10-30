Vilniaus oro uoste atnaujintas orlaivių eismas

Taip BNS patvirtino Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas. Jis nurodė, kad oro erdvė sostinės oro uoste atidaryta 22.43 valandą.
Tai reiškia, kad Vilniaus oro uostas buvo uždarytas apie dvi su puse valandos. BNS rašė, kad orlaivių eismas sustabdytas kiek po 20 val., oro erdvės ribojimus iš pradžių planuota taikyti iki valandos po vidurnakčio.
Kaip nurodė bendrovė Lietuvos oro uostai, apribojimai paveikė 20 skrydžių ir virš 2 tūkst. keleivių. Keturi skrydžiai buvo atšaukti, tiek pat – nukreipti ir dvylika – pavėlinti.
„Dėl oro erdvės uždarymo keleiviai, oro bendrovės bei oro uostas prarado šimtus tūkstančių eurų“, – pažymėjo šalies tarptautinių oro uostų valdytoja.
Ji ketvirtadienį jau pranešė dėl kontrabandinių balionų sukeltų nuostolių ketinanti pradėti teisinį procesą, kad už trukdžius atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn.
Susisiekimo ministerija anksčiau ketvirtadienį išreiškė lūkestį, kad oro uostas bus atidarytas greičiau, nors anksčiau tokie ribojimai trukdavo iki šešių valandų.
Ministerijos duomenimis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė oro uosto kryptimi skrendantys balionai.
„Tarnybos pranešė, kad prireiks trijų valandų situacijai normalizuoti, tačiau vėliau šis terminas dėl grėsmės civilinei aviacijai buvo pratęstas. (...) Siekiant sumažinti ribojimų poveikį keleiviams ir užtikrinus saugumą, oro erdvė atverta anksčiau“, – nurodė Susisiekimo ministerija.
Paveiktų skrydžių keleivius ji ragino susisiekti su savo avialinijomis dėl detalesnės informacijos.
Pasak Lietuvos oro uostų, penktadienį dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai.
BNS rašė, kad praėjusią savaitę dėl kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uosto darbas stabdytas keturis kartus, Kauno – kartą, paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Lietuvos vadovai tokių balionų įskridimus į šalies oro erdvę vadina hibridine Minsko ataka.
Dėl to Vilnius mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Išimtys taikomos tik diplomatams, tranzitu į Kaliningradą vykstantiems rusams, į Lietuvą iš kaimyninės šalies grįžtantiems ES piliečiams.
(be temos)