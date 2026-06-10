Vilniaus oro uoste – daugiau skrydžių į Tel Avivą

Izraelio oro bendrovė „Arkia Israeli Airlines“ liepą-rugpjūtį skrydžių skaičių padidins beveik dukart, o Vengrijos „Wizz Air“ skrydžius atnaujinti planuoja mėnesiu anksčiau – rugpjūtį, pranešė Lietuvos oro uostai.
Gegužę veiklą Vilniaus oro uoste pradėjusi „Arkia Israeli Airlines“ sezono piko metu – liepą ir rugpjūtį – tarp Vilniaus ir Tel Avivo skraidins penkis kartus per savaitę vietoje trijų.
Tuo metu „Wizz Air“ tiesioginius skrydžius planuoja atnaujinti rugpjūčio 6 dieną, arba mėnesiu anksčiau nei skelbta iki šiol. Skrydžiai rugpjūtį vyks dukart per savaitę, vėlesniais mėnesiais – keturis kartus.
Tarp Vilniaus ir Tel Avivo tris kartus per savaitę taip pat skraidina Izraelio „Israir“.
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