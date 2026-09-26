Vilniaus rajone imituotas sudėtingas incidentas: pasklido pavojingos cheminės medžiagos

Šios PAGD organizuojamos pratybos yra viena iš nacionalinių pratybų „Vyčio skliautas 2026“ dalių.
„Kai vienu metu įvyksta skirtingi tokie įvykiai, tikrai yra reikalinga daugybė resursų suvaldyti tokius įvykius. Buvo pasitelkta iš skirtingų Lietuvos miestų pajėgos ir tikrai buvo pirmiesiems reaguotojams daug iššūkių priimti teisingus sprendimus ir atlikti įvairius gelbėjimo darbus“, – žurnalistams šeštadienį sakė K. Agintas.
Šitos pratybos parodė, kad būtinas yra darbų koordinavimo štabas.
„Šitos pratybos parodė, kad būtinas yra darbų koordinavimo štabas, kad suvaldytų tą informaciją ir priimtų tinkamus sprendimus“, – teigė jis.
Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Praktinio parengimo bazėje Valčiūnuose vykusiose pratybose buvo imituotas sudėtingas incidentas, kai į saugomą objektą neteisėtai patekę sabotažą planuojantys asmenys sukėlė technologinį sprogimą. Iš dalies sugriuvo pastato konstrukcijos, pasklido pavojingos cheminės medžiagos, buvo nukentėjusių ir po griuvėsiais įstrigusių žmonių.
Ugniagesiai gelbėtojai turėjo vykdyti cheminės avarijos žvalgybą, žmonių paiešką ir gelbėjimą griuvėsiuose, cheminės taršos lokalizavimo ir švarinimo veiksmus.
Pratybose dalyvavo daugiau nei šimtas skirtingų institucijų pareigūnų ir nevyriausybinių organizacijų, tarp jų – Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovai su kinologais, Raudonasis Kryžius, Šaulių sąjunga, policija.
Be to, pasitelkta ir Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, kuri turėjo padėti nustatyti, kokia cheminė medžiaga išsiliejo incidento metu.
„Kiekviena institucija savo sritį žino ir atlieka tuos darbus, bet pats svarbiausias momentas yra tarpinstitucinis bendradarbiavimas“, – pabrėžė K. Agintas.
Anot jo, po pratybų bus aptarti atlikti veiksmai ir padarytos išvados, kaip tokioms nelaimėms pasiruošti geriau.
PAGD vadovo pavaduotojo vertinimu, pratybos parodė, kad turėtų būti patobulinti tam tikri taktiniai veiksmai, taip pat trūko resursų.
„Bet tikrai suvaldė situaciją (pirmieji atvykę ugniagesiai – BNS) ir dėjo pastangas, kad priimtų tuos sprendimus ir atliktų tuos veiksmus su tais resursais, ką jie turėjo pačioje pradžioje“, – kalbėjo K. Agintas.
Pasak jo, Lietuvoje įvykus didelio masto nelaimei ir pritrūkus resursų būtų pasitelktas civilinės saugos valstybės rezervas bei tarptautinė pagalba.
Taip pat šeštadienį visoje Lietuvoje vyks iš anksto planuotos PAGD organizuojamos valstybės lygio gyventojų evakavimo pratybos.
Praktiniai evakavimo pratybų veiksmai suplanuoti Anykščių, Ignalinos, Kauno, Pakruojo, Švenčionių, Tauragės, Telšių ir Vilkaviškio rajonų bei Pagėgių savivaldybėse. Kitose savivaldybėse evakavimo procesai bus vykdomi imituojant stalo pratybų scenarijuje numatytą situaciją.
Naujausi komentarai