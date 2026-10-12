Vilniaus rajone pradedamas šildymo sezonas

„Rudeniški orai vėsta, o ir gyventojai teiraujasi, kada bus įjungtas šildymas. Svarbu, kad tiek gyventojai, tiek vaikai ir darbuotojai ugdymo ir kitose įstaigose jaustųsi komfortiškai. Atsižvelgdami į oro sąlygas, šildymo sezoną Vilniaus rajone pradedame šiandien. Savivaldybės komunalinės įmonės tam pasiruošusios – atlikti reikalingi pasirengimo darbai. Šilumos energija centralizuotai šildomus objektus pasieks artimiausiu metu“, – pranešime teigė Vilniaus rajono savivaldybės meras Robert Duchnevič.
Šildymo sezono pradžia nustatoma atsižvelgiant į faktinę lauko oro temperatūrą – kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra ne aukštesnė kaip 10 laipsnių šilumos.
Praėjusiais, 2025–2026 m. šildymo sezonas Vilniaus rajone pradėtas 2025 m. spalio 2 d., o baigtas – 2026 m. balandžio 30 d.
2024–2025 m. šildymo sezono pradžia buvo paskelbta 2024 m. spalio 4 d., o pabaiga – 2025 m. balandžio 17 d.
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