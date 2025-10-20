Vilniaus rajono švietimo įstaigoms perduoti 8 nauji geltonieji autobusiukai

Kaip pirmadienį pranešė savivaldybė, ši investicija padės užtikrinti geresnes ir saugesnes mokinių transportavimo sąlygas bei prisidės prie švietimo prieinamumo gerinimo.
Nauji 20-viečiai mokykliniai autobusai perduoti 8 švietimo įstaigoms: Buivydiškių mokyklai–darželiui, Rukainių, Zujūnų, Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko, Nemenčinės Konstanto Parčevskio, Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo, Kalvelių Stanislavo Moniuškos ir Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijoms.
Nauji autobusiukai artimiausiu metu leis pakeisti turimas pasenusias transporto priemones.
Oficialiai į maršrutus geltonieji autobusiukai galės išvažiuoti kitą penktadienį Vilniaus rajono savivaldybės tarybai priėmus oficialų sprendimą dėl jų perdavimo.
Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigos mokinių pavėžėjimui turės iš viso 69 mokyklinius autobusiukus.
Jie skirti vežioti kaimuose ir miesteliuose gyvenančius mokinius, kurių namai yra toliau nei 3 km nuo mokyklos, taip pat turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.
Visos transporto naudojimo ir išlaikymo išlaidos yra padengiamos iš mokykloms skirtų asignavimų.
