Vilniaus savivaldybė apie spūstis sostinėje: situaciją geriname

„Didžiausias iššūkis – itin koncentruotas rytinis pikas. Rugsėjo 2 d. nuo 7 iki 9 val. Vilniaus sankryžose užfiksavome 1,09 mln. transporto priemonių pravažiavimų – 18 proc. daugiau nei prieš savaitę“, – antradienį socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė A. Bužinskas.
Jo teigimu, į savivaldybės gatvėmis rugsėjį kursavo 633 autobusai ir troleibusai – atsižvelgiant į srautus koreguojami jų tvarkaraščiai.
„Situaciją geriname sistemiškai: dažninome reisus, ypač sparčiai augančiuose rajonuose. Tačiau viešasis transportas juda tomis pačiomis apkrautomis gatvėmis. Tam plečiame viešojo transporto prioritetą sankryžose ir, matydami realius srautus, koreguojame tvarkaraščius“, – teigia sostinės administracijos direktorius.
A.Bužinsko teigimu, kita priemonė, kuria bandoma gerinti sostinės gatvių pralaidumą, – tikslesnis šviesoforų valdymas.
„Šiemet jau atnaujinome 56 šviesoforų programas. Ten, kur rezultatai išmatuoti, automobilių pralaidumas pvz. Laisvės prospekte padidėjo apie 16 proc. Taip pat, sankryžas vertiname ne pavieniui, o kaip visą tinklą. Taip geriname viso koridoriaus pralaidumą“, – teigiama įraše.
Be to, savivaldybės administracijos direktorius atkreipia dėmesį, jog gatvėse, kuriose užbaigiami asfaltavimo darbai, tęsiant kitus darbų etapus taikoma mažiau ribojimų – eismo juostos, anot jo, nuosekliai grąžinamos transportui.
Galiausiai, A. Bužinsko teigimu, nuo rudens Vilniuje pradės veikti išmanesnės sankryžos.
„Šį rudenį pradės veikti išmanus Kareivių gatvės koridorius, o Nemenčinės plente sistema jau analizuoja srautus realiuoju laiku ir pagal juos koreguoja šviesoforų darbą“, – teigiama įraše.
Vis dėlto, pastebima, kad situacija išlieka sudėtinga Švitrigailos, Žirmūnų, V. Kudirkos ir T. Narbuto gatvėse bei Ozo–Ukmergės mazge. Anot A. Bužinsko, sąlygos turėtų palengvėti palaipsniui užbaigiant atskirus darbų etapus.
Savivaldybė skaičiuoja, kad šiais metais spūsčių rodikliai Vilniuje yra panašūs, lyginant su pernai. Rugsėjį fiksuotos spūstys, anot savivaldybės administracijos direktoriaus, šiemet apie 0,5 proc. didesnės.
Naujausi komentarai