Vilniaus savivaldybė per sezoną atnaujino dešimt aikštynų: kitąmet sustoti neplanuoja

Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyva per šiuos metus sostinėje atnaujinta dešimt ugdymo įstaigų aikštynų. Savivaldybė iš viso skaičiuoja per dvejus metus atnaujinusi 22 stadionus ir planuoja atnaujinti dar trylika kitąmet.

„Tikslas – iš viso atnaujinti 40 mokyklų aikštynų. Ambicija nemaža, bet per pastaruosius porą metų įgudome darbus organizuoti greitai ir kokybiškai. Be to, iki šiol įgyvendinti sprendimai tikrai pasiteisino – sąlyginai nebrangiai ir tikrai labai greitai modernizuoti stadionai visuomet naudojami, čia vyksta neformaliojo ugdymo užsiėmimai, rytais ir vakarais sportuoja vietiniai gyventojai. Mums belieka panaudoti jau sukauptą patirtį ir perkelti ją į likusiuosius“, – teigia Vilniaus vicemeras Valdas Benkunskas.

2021 m. atnaujintais stadionais naudotis pradėjo Laisvės gimnazija, Antakalnio progimnazija, Antakalnio gimnazija, taip pat Emilijos Pliaterytės progimnazija, Jono Pauliaus II-ojo gimnazija, Sietuvos progimnazija ir Karoliniškių gimnazija. Paskutiniai darbai taip pat užbaigti Juzefo Ignacijaus Kraševskio ir Tuskulėnų gimnazijose bei Ateities mokykloje.

Karoliniškių gimnazija. / S. Žiūros nuotr.

Šie aikštynai papildė jau pernai atnaujintų stadionų prie Baltupių, Ąžuolyno, P. Vileišio, Taikos, Sausio 13-sios, Martyno Mažvydo, Žygimanto Augusto, S. Stanevičiaus progimnazijų, J. Lelevelio inžinerijos ir Trakų Vokės gimnazijų, taip pat Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos ir L. Karsavino mokyklos sąrašą.

Visuose aikštynuose atnaujintos dangos – futbolo aikštėse įrengta dirbtinė žolė, krepšinio teniso ir tinklinio aikštelės bei bėgimo takai iškloti minkšta dirbtine danga, taip pat įrengtos smėliu užpildytos šuoliaduobės. Stadionuose atnaujintas visas reikalingas inventorius, pagal poreikį įrengtas apšvietimas ar perimetriniai užtvarai, skirti pėsčiųjų eismo per sporto erdvę ribojimui.

Aikštynai, kaip jau tapo įprasta, atverti ne tik moksleivių ugdymui ar popamokinei veiklai, bet ir aplinkinių gyventojų reikmėms. Šalia mokyklų įrengti stendai su naudojimo informacija ir aikštynų darbo laiko grafikais, visuose numatytas laisvas naudojimo laikas bendruomenei.

Stadionų atnaujinimui 2020 m. Vilniaus miesto savivaldybė skyrė 3,1 mln. eurų, o 2021 m. ši suma siekė 2,9 mln. eurų. Didžiąją dalį paruošiamųjų darbų atliko savivaldybės įmonė „Grinda“, o stadionų modernizavimu rūpinosi konkurso būdu išrinktos privačios bendrovės. Kitais metais aikštynų atnaujinimui Vilniaus miesto savivaldybė planuoja skirti apie 4,4 mln. eurų.

„Nors galutinio mokyklų, kuriose kitąmet atnaujinsime sporto infrastruktūrą, sąrašo dar nesame patvirtinę, jau dabar galime pasakyti, kad tempo nelėtinsime. Pavasarį užbaigsime pradėtus darbus Maironio progimnazijoje ir imsimės dar mažiausiai tuzino naujų aikštynų“, - tvirtina V. Benkunskas.

Visas modernizuotas viešąsias lauko sporto erdves ir informaciją apie jų lankymo sąlygas galima rasti čia.