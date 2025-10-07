Vilniaus savivaldybė taikiai išsprendė ginčą su „Transrevis“ dėl milijardinio pirkimo

„Šiuo metu daugiau teisminių ginčų nėra, toliau tęsiamos pirkimo procedūros“, – Eltai antradienį patvirtino JUDU.
Vilniaus meras Valdas Benkunskas Eltai dar praėjusią savaitę teigė, kad savivaldybė įmonei „Transrevis“ yra pasiūliusi atsiimti ieškinį, ir tikėjosi, kad konkurso procedūras bus galima atnaujinti per artimiausias savaites.
„Matome, kokia teismų praktika yra suformuota ir kad savivaldybė šiuo atveju yra teisi, tai toks bylinėjimasis yra tiesiog laiko vilkinimas labai svarbiam projektui“, – Eltai sakė jis.
Su savivaldybe keleivių vežimo paslaugų sutartį turinti bendrovė „Transrevis” konkursą apskundė dar pavasarį – gegužę Panevėžio apygardos teismas tenkino įmonės prašymą konkurse taikyti laikinąsias apsaugos priemones, vėliau liepą Apeliacinis teismas nusprendė šią nutartį panaikinti ir „Transrevis“ prašymą atmesti.
„Transrevis“ taip pat prašė konkurso sąlygas pripažinti neteisėtomis, tačiau šios bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas iki teismo sprendimo kitoje konkursą skundusios Lenkijos vežėjos „Mobilis“ byloje – Šiaulių apygardos teismas birželį tenkino bendrovės prašymą kai kurias pirkimo sąlygas pripažinti neteisėtomis.
Tačiau rugsėjo 16 d. nutartimi Apeliacinis teismas „Mobilis“ skundą atmetė pilna apimtimi.
Konkursą organizuojanti savivaldybės įmonė JUDU vadovė Loreta Levulytė-Staškevičienė Eltai tuomet nurodė, kad po įsiteisėjusio teismo sprendimo „Mobilis“ byloje atnaujintas ir „Transrevio“ bylos nagrinėjimas, ieškoma būdų per trumpiausią laiką užbaigti teisinius ginčus.
Pasak JUDU, Apeliacinio teismo sprendimas dėl „Mobilis“ įrodė, kad ginčytos milijardinio konkurso sąlygos yra teisėtos, skirtos užtikrinti viešojo transporto paslaugų kokybę, nepertraukiamumą ir prieinamumą, išlaiko užsakovo ir potencialaus vežėjo teisių bei pareigų balansą.
„Atsižvelgiant į tai, kad didžioji dalis ginčytų sąlygų abiejose („Mobilis“ ir „Transrevis“ – ELTA) bylose sutapo, Vilniaus miesto savivaldybė, JUDU ir „Transrevis“ susitarė bylą užbaigti taikos sutartimi“, – antradienį pranešė JUDU.
Šią taikos sutartį spalio 3 d. nutartimi patvirtino Panevėžio apygardos teismas.
Didžiausias miesto istorijoje viešasis pirkimas, kuriuo siekiama iki 2030-ųjų maždaug trečdaliu išplėsti Vilniaus viešojo transporto tinklą, paskelbtas kovo pabaigoje.
Iš privačių vežėjų bus perkamos keleivių vežimo paslaugos papildomai 28,4 mln. kilometrams aptarnauti, keleiviai vežami 327 naujais autobusais, taip miesto transporto parką išauginant iki 824, nauji autobusai kursuos 54 maršrutais.
Planuojama įvesti 7 naujus maršrutus, 44 maršrutų kursavimo dažnį padidinti, o 46 maršrutų trasas pakoreguoti pagal keleivių srautus ir judėjimo įpročius.
