Vilniaus savivaldybė uždegė žalią šviesą mokyklos Justiniškėse rekonstrukcijai

Atnaujinant pastatą, planuojama nugriauti mokyklos šiaurinį sparną ir pastato centrą bei pastatyti naujus priestatus. Pastaruosiuose ketinama įrengti sporto salę ir bendrą renginių zoną su amfiteatru, papildomas klasių erdves.
Planuojama, kad rekonstravus pastatą bendras jo plotas išaugs daugiau nei dvigubai.
Mokyklos teritorijoje taip pat ketinama įrengti krepšinio, futbolo aikšteles, vaikų žaidimų aikšteles, o įstaigos rūsio patalpose – priedangą.
„Naujų mokyklų poreikis viršija miesto galimybes, todėl nuosekliai atnaujiname ir senesnės statybos ugdymo įstaigas, kad jos atitiktų šiandieninius standartus“, – pranešime cituojamas sostinės meras Valdas Benkunskas.
Numatoma, kad atnaujinus mokyklą ją lankyti galės 384 moksleiviai.
Per artimiausius kelerius metus Vilniuje ketinama pastatyti dar keturias naujas mokyklas ir penkis darželius.
