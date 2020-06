Vilniaus viešasis transportas pereina prie vasaros tvarkaraščių

Sostinės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ žada ir toliau rūpintis viešojo transporto keleivių saugumu. Miesto viešuoju transportu važiuojantiems dar rekomenduojama dėvėti apsaugines kaukes, kiekviename autobuse ir troleibuse keleiviai ras dezinfekcinio skysčio, vežėjai tęs kruopščią transporto priemonių dezinfekciją parkuose.

„Pasibaigus karantinui dėmesys viešojo transporto saugumui, švarai ir patogumui lieka, tikimės ir pačių keleivių sąmoningumo. Kai kurios iki šiol galiojusios taisyklės šiuo metu tiesiog tampa rekomendacijomis – pavyzdžiui, kaukių dėvėjimas, rankų dezinfekcija. Vairuotojų darbo vietos taip pat dar liks atskirtos nuo keleivių salono, lipti į autobusus ir troleibusus reikėtų per vidurines ir galines duris. Be to, nuo šio šeštadienio, kaip ir kasmet birželį, startuoja vasaros tvarkaraščiai – juos koreguojame atsižvelgdami į keleivių srautų pokyčius, kurie atsiranda dėl sezoniškumo, atostogų meto. Džiugina tai, kad pradėjus galioti vasaros tvarkaraščiams apie 90 proc. visų mieste važiuojančių autobusų ir troleibusų bus kondicionuojami, kas itin aktualu komfortiškoms kelionėms viešuoju transportu vasarą“, – sako SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Viešojo transporto departamento vadovė Loreta Levulytė.

Viešojo transporto parkuose vežėjai ir toliau tęs kiekvieno autobuso ir troleibuso valymą bei dezinfekciją. Naktį transporto parkuose atliekamas transporto priemonių salono valymas, kruopščiai išvalomos ir dezinfekuojamos grindys, nuvalomi langų rėmai, visi paviršiai, skirti keleiviams laikytis – turėklai, rankenos, sėdynių atlošų porankiai, atidžiai plaunama autobusų ir troleibusų išorė.

Keleiviams, kaip įprastai, primenama aktyvinti bilietus mobiliosiose programėlėse ar Vilniečio kortelėje. Vairuotojai vienkartinių popierinių bilietų neparduoda.

Nuo birželio 20-osios keičiami visų greitųjų maršrutų autobusų, visų maršrutų troleibusų ir 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 66, 67, 69, 73, 74, 75, 76, 87, 114, 115, 116 maršrutų autobusų tvarkaraščiai.

Dėl ryškiai išaugusių keleivių srautų sostinės paplūdimių link, visą vasarą dažniau kursuos 15, 36 ir 39 maršrutų autobusai, sakoma „Susisiekimo paslaugų“ pranešime. Planuojama, kad arčiausiai Balsio ežero esančioje Verkių Riešės stotelėje viešasis transportas kursuos kas 6-14 min., o poilsio dienomis – 5-16 min.

Be to, keičiama 40 autobusų maršruto trasa. Keleivių patogumui, judėdami iš miesto centro pro S. Stanevičiaus g. link Fabijoniškių autobusai papildomai stos Saltoniškių, tačiau nebeužsuks į Studentų stotelę.

Nauji maršrutų tvarkaraščiai interneto tinklalapyje www.vilniustransport.lt bus paskelbti nuo birželio 18 d. Informaciją apie juos viešojo transporto stotelėse planuojama atnaujinti iki liepos 4 d.

Nauji maršrutų tvarkaraščiai interneto tinklalapyje www.vilniustransport.lt bus paskelbti nuo birželio 18 d. Informaciją apie juos viešojo transporto stotelėse planuojama atnaujinti iki liepos 4 d.