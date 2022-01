„Vilniaus viešojo transporto“ vadovybė susitiko su protestuotojais

Kaip BNS patvirtino profesinės sąjungos vadovas Algirdas Markevičius, maždaug 15–20 darbuotojų jau dvi paras be pertraukos praleido administracijos patalpose, reikalaudami atsižvelgti į reikalavimus gerinti darbo sąlygas, pasirašyti naują kolektyvinę sutartį nebloginant darbuotojų situacijos. Tarp reikalavimų – ir testų dėl COVID-19 tolesnis apmokėjimas iš įmonės sąskaitos.

„Šiandien persikraustėme prie direktoriaus durų, išrikiavome kėdes, direktorius buvo susinervinęs, išėjo, dabar sugrįžo, pakvietė mus pokalbiui. Esame čia jau daugiau nei 48 valandos, spręsime dėl tolesnių veiksmų po pokalbio su vadovu“, – tvirtino A. Markevičius.

Anot jo, žmonės protestuoja prieš vertimą darbuotojams pasirašyti sutikimą dirbti viršvalandinį darbą, kai kuriais atvejais – virš 52 valandų per savaitę, taip pat atšaukimui iš poilsio dienų.

A. Markevičiaus teigimu, to prašoma, nes įmonėje nepakanka darbuotojų, yra apie 130 laisvų vairuotojų etatų, be to, apie dešimtadalis darbuotojų serga.

„Užvakar buvome surinkę virš 100 darbuotojų, vadovas pakvietė mus į aktų salę. Be abejo, buvo įvairių klausimų, kai kurie darbuotojai uždavinėjo ir klausimus dėl testų apmokėjimo. Taip, tas klausimas buvo, darbuotojai laisvi užduoti tokius klausimus“, – sakė profesinės sąjungos vadovas.

Anot jo, akcijos pradžioje, po pirmojo pokalbio su administracija nepavykus susitarti, ketvirtadienį bendrovės būstinėje Žolyno gatvėje buvo bandoma išvaikyti protestuotojus, prie to, anot jo, prisidėjo ir įmonės generalinis direktorius Darius Aleknavičius.

„Jie tikėjosi, kad po pokalbio darbuotojai išsiskirstys, bet darbuotojai nesiskirstė. Apie 18 val. buvo atėjusi derybinė grupė iš dviejų direktorių, personalo skyriaus ir komunikacijos vadovių, mes sakėme, kad liekame, kad norime, jog mūsų reikalavimai būtų įgyvendinti“, – pasakojo R. Markevičius.

„Po valandos atėjo vadovas, prašė mūsų palikti patalpas įvairiais motyvais – ir signalizaciją įjungė. Atsisakėme. Tada atėjo žmogus su skafandru, koridorius yra apie 60 metrų, tai jis praktiškai iki pat mūsų jį išpurškė, išdezinfekavo. Administracijos delegacija išvažiavo namo, mes vėdinome patalpas, kam buvo blogiau, išėjo, bet kiti pasilikome“, – tvirtino jis.

Profsąjungos vadovas sako, kad nepavykus susitarti, darbuotojai greičiausiai padarys pertrauką ir savaitgaliui išsiskirstys bei vėl grįš protestuoti prie direktoriaus kabineto pirmadienį.

„Mes žadame būti čia iki pamėlynavimo“, – kalbėjo R. Markevičius.

Tai – ne pirmieji šios profesinės sąjungos protestai, rugsėjį protestuotojai budėjo specialiai pastatytoje protesto palapinėje prie Vilniaus savivaldybės pastato. Ji dar pernai rudenį planavo streiką, tačiau ginčui tarp įmonės ir darbuotojų persikėlus į teismą, jis atidėtas bent iki pavasario.

Iš viso įmonėje „Vilniaus viešasis transportas“ dirba apie 1,9 tūkst. žmonių. Profesinei sąjungai priklauso daugiau nei 1,2 tūkst. darbuotojų.