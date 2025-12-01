Vilniuje atidengta atminimo lenta su Vokietijos kanclerio žodžiais

F. Merzo citata „Lietuvos saugumas yra ir mūsų saugumas. Vilniaus apsauga yra Berlyno apsauga“ nuskambėjo gegužės 22 dieną, kancleriui dalyvaujant Vokietijos ginkluotosios brigados inauguracijoje Lietuvoje.
Atminimo lenta pakabinta ant Vilniaus rotušės pastato iš Vokiečių gatvės pusės. Citata parašyta lietuvių ir vokiečių kalbomis.
„Vasarą Katedros aikštėje iš Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo išgirstas Vokietijos įsipareigojimas – „Lietuvos saugumas yra ir mūsų saugumas“ – kaip niekad, paminint Vilniaus gynybą, yra labai reikšmingas“, – ceremonijos metu kalbėjo miesto meras Valdas Benkunskas.
„Mes turime ir JAV prezidento Busho (Bušo) žodžius pakabintus būtent šitoje vietoje ir tai, kad Rotušės vienos iš sienų krypčių yra į Vokiečių gatvę dar daugiau simbolikos daro, nepaisant, kad žodžiai buvo ištarti kitoje Vilniaus aikštėje“, – vėliau žurnalistams teigė jis.
Pasak miesto mero, geopolitinių iššūkių kontekste Vokietijos įsipareigojimas iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje dislokuoti apie 4–5 tūkst. karių brigadą stiprina šalies saugumą.
„Tikiu, kad nuo šių momentų tarp Vilniaus ir Berlyno užsimegs ne tik saugumo, bet ir nauji neatsiejami miestų ir žmonių kultūriniai saitai. Vilniui priimant Vokietijos brigados karius ir jų šeimas, mes padarysime viską, kad kiekvienas atvykęs karys, kuris įsipareigoja ginti Lietuvą, ir su juo kartu atvykusi šeima gautų aukščiausios kokybės paslaugas“, – sakė V. Benkunskas.
Meras taip pat tikino prieš keletą savaičių, lankydamasis Berlyne, šio miesto merui Kai Wegneriui (Kajui Vegneriui) įtekęs mažesnę lentos versiją bei išgirdęs Vokietijos sostinės vadovo pažadą greitu metu atvykti į Lietuvą aplankyti karių.
Vokietijos ambasadorius Cornelius Zimmermannas (Kornelijus Zimermanas) lietuviškai dėkojo Vilniui už šį gestą ir stiprinamą ryšį tarp šalių.
„Žinia, kad ant Vilniaus rotušės bus mano šalies kanclerio Friedricho Merzo žodžiai, mane nustebino ir sušildė širdį. Šis gražus Vilniaus miesto gestas rodo, koks stiprus ryšys sieja mus – mūsų šalis ir mūsų žmones. Tai, kad jūs šiandien esate čia, tą ryšį patvirtina“, – teigė Vokietijos ambasadorius.
„Kariai jaučia jūsų paramą, šilumą, solidarumą. Belgų kario mirtis prieš kelias dienas parodė, kad jau net laisvės saugojimas yra rizikingas“, – pabrėžė jis.
Vokietijos brigados Lietuvoje vadas Christophas Huberis (Kristofas Huberis) per pratybas Švenčionių rajone esančiame Pabradės poligone sunkiai sužeisto, o vėliau mirusio Belgijos kario atminimą kvietė pagerbti tylos minute.
Jis ceremonijos metu patikino taip pat, jog „Vilniaus gynyba yra Briuselio gynyba“.
„Nors jo garsi frazė pabrėžia mūsų vokiečių indėlį NATO, taip pat teisinga sakyti: Vilniaus gynyba yra Briuselio gynyba.
O ši gynyba nėra nemokama. Ji turi savo kainą. Kartais – pačią didžiausią. Praėjusį šeštadienį skaudžiausiai ir dramatiškiausiai buvo priminta apie tai, kai vienas iš mūsų Belgijos bendražygių mirė nuo per pratybas prieš dieną patirtų sužalojimų“, – kalbėjo jis.
Kaip rašė BNS, 2002 metais ant Rotušės įamžinti tuomečio Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento Georgo W. Busho (Džordžo V. Bušo) žodžiai: „Kiekvienas, pasirinkęs Lietuvą savo priešu, taps JAV priešu.“
