 Vilniuje bus atidengtos skulptūros „tobuliems vaikams“, skirtos atkreipti dėmesį į vaikų globą

Vilniuje bus atidengtos skulptūros „tobuliems vaikams“, skirtos atkreipti dėmesį į vaikų globą

2026-06-18 06:56
BNS inf.

Ant sostinės Žaliojo tilto ketvirtadienį atidengiamos skulptūros „tobuliems vaikams“ skirtos atkreipti dėmesį į vaikų globos situaciją šalyje.

Žaliasis tiltas
Žaliasis tiltas / S. Lisausko/ BNS nuotr.

Šia iniciatyva prasidės vaikų globos savaitė. Po skulptūros atidengimo vyks spaudos konferencija, kurios metu bus pristatomi naujausi duomenys apie vaikų globos situaciją Lietuvoje.

Taip pat bus kalbama, kaip keičiasi globos institucijose augančių vaikų skaičius, kiek Lietuvos gyventojų svarsto ar svarstė apie globą ir kaip tėvai supranta vaikų emocinių poreikių atliepimą.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos duomenimis, 2025 metais įvaikinti 49 tėvų globos netekę vaikai. Galimų įvaikinti sąraše buvo daugiau kaip 300 vaikų.

Šiame straipsnyje:
Žaliasis tiltas
skulptūros
vaikų globa
Vaikai
Vaikų globos savaitė

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