Vilniuje bus atidengtos skulptūros „tobuliems vaikams“, skirtos atkreipti dėmesį į vaikų globą

Šia iniciatyva prasidės vaikų globos savaitė. Po skulptūros atidengimo vyks spaudos konferencija, kurios metu bus pristatomi naujausi duomenys apie vaikų globos situaciją Lietuvoje.
Taip pat bus kalbama, kaip keičiasi globos institucijose augančių vaikų skaičius, kiek Lietuvos gyventojų svarsto ar svarstė apie globą ir kaip tėvai supranta vaikų emocinių poreikių atliepimą.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos duomenimis, 2025 metais įvaikinti 49 tėvų globos netekę vaikai. Galimų įvaikinti sąraše buvo daugiau kaip 300 vaikų.
Naujausi komentarai