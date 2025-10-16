Vilniuje dalyje sankryžų neveikė šviesoforai, buvo sutrikęs eismas

Kaip feisbuke pranešė savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ („Judu“), dėl gedimo keliose Vilniaus sankryžose dingo elektra ir jose esantys šviesoforai neveikė.
Šviesoforai neveikė Pamėnkalnio–J. Stulginskio g., Pylimo–Klaipėdos g., Pylimo–J. Basanavičiaus–Trakų g., A. Goštauto–J. Tumo–Vaižganto gatvėse.
Kaip vėliau BNS informavo „Judu“, dalyje sankryžų, kuriose dėl gedimo dingo elektra, nuo 10.30 val. šviesoforai vėl pradėjo veikti.
Pasak „Judu“, taip pat dėl kontaktinio tinklo gedimo Antakalnio gatvėje buvo sutrikęs eismas, šioje gatvėje į abi puses nevažiavo kelių maršrutų troleibusai.
Antakalnio gatvėje į abi puses nevažiavo 2, 4, 10, 19 ir 21 maršruto troleibusai.
Taip pat dėl eismo įvykio Švitrigailos gatvėje link Naujininkų žiedo nevažiavo 10 ir 17 maršruto troleibusai.
Autonominių troleibusų ir autobusų eismas šioje atkarpoje buvo apsunkintas – transportas važiavo iki Gerosios vilties žiedo.
Pasak „Judu“, eismas atnaujintas 9.55 val.
