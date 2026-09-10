Vilniuje – intensyvus lietus: ruošėsi sudėtingoms sąlygoms, bet ar to prireikė?

„Nuo ankstyvo ryto Vilniuje intensyviai lyja, tačiau paviršinių nuotekų tinklai veikia sklandžiai. Kol kas mieste nefiksuota nei gatvių apsėmimų, nei nuvirtusių medžių. Stebime situaciją ir išliekame pasirengę operatyviai reaguoti į galimus lietaus padarinius bei gyventojų pranešimus“, – ketvirtadienį ryte skelbė „Grinda“, priminusi, kad jos telefono numeris – 1355.
Kaip skelbta trečiadienio popietę, įmonė perspėjo, kad ketvirtadienį rytinio piko metu eismo sąlygos gali būti sudėtingesnės, todėl patarė vairuoti atidžiau. Ketvirtadienio rytą kai kuriems vilniečiams išties teko apsišarvuoti kantrybe, nes mieste strigo eismas.
Naujausia orų prognozė
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, ketvirtadienį Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų, 9–14 m/s, vakariniuose rajonuose gūsiai 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra 15–20 laipsnių šilumos.
Penktadienį vietomis trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje 13–15, dieną 17–21 laipsnis šilumos.
Šeštadienį kai kur truputį palis. Vėjas vakarų, pietvakarių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje 12–15, dieną 17–21 laipsnis šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 10 d. didžiojoje šalies dalyje ir toliau stebimas vandens lygio kritimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas: Šešuvyje ties Skirgailais – 129 cm, Minijoje ties Kartena – 93 cm, Jūroje ties Taurage – 76 cm, Akmenoje–Danėje ties Kretinga – 52 cm, Bartuvoje ties Skuodu – 40 cm. Žymesnis kilimas, iki 24 cm, stebimas Nemune ties Lampėdžiais.
Pavojingas vandens lygis išlieka Leitėje ties Kūlynais ir Minijoje ties Priekule.
Numatomas vandens lygio kilimas.
Vandens temperatūra upėse 12–21, ežeruose – 16–20, Kuršių mariose – 16–18, Baltijos jūroje – 17–18, laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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