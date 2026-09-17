Vilniuje judumo savaitę – nemokami patyriminiai žygiai su Silvestru Dikčiumi

Vilniečių lauks dvi ekskursijos. Pirmoji prasidės 15 valandą ir bus skirta senjorams. Dalyviai įveiks 3 kilometrų atstumą nuo Šv. Petro ir Povilo bažnyčios iki Katedros aikštės bei kalbėsis apie ilgaamžiškumą ir sveiką gyvenseną mieste. Antrasis, ilgesnis žygis startuos 18 valandą – 5 kilometrų maršrutas iki Baltojo tilto bus skirtas tiems, kurie nori išsivaduoti nuo skubėjimo ir atidžiau patirti miestą pėsčiomis.
Siūlo išbandyti dėmesingą ėjimą
Pasak S. Dikčiaus, šios edukacijos suplanuotos ne kaip tradicinės paskaitos, o kaip gyvas miesto ir asmeninių įpročių stebėjimas, kuriame pats ėjimas taps būdu kalbėtis apie miestą, klimatą ir sveikatą.
„Kodėl net trumpą atstumą dažnai renkamės įveikti kuo greičiau? Kaip automobiliai pakeitė ne tik miestus, bet ir mūsų kūnus, kasdienius įpročius bei laiko pojūtį? Ar paprasčiausias ėjimas gali tapti viena lengviausiai prieinamų ilgaamžiškumo praktikų?“ – į pasivaikščiojimą ir diskusiją kvietė žinomas keliautojas.
Šių žygių metu dalyviai atliks dėmesingumo bei aplinkos stebėjimo pratimus, o dalį kelio skirs pokalbiams mažesnėse grupėse. „Pakeliui kalbėsimės apie transporto poveikį klimatui, žmogaus mastelį mieste, žaliuosius koridorius, stresą ir judėjimą, kuriam nereikia nei sporto klubo, nei specialaus pasiruošimo. Tai ne paskaita, kurios tiesiog klausysimės eidami. Tai bendras miesto tyrinėjimas, kviečiantis patirti, kaip keičiasi mūsų savijauta ir santykis su aplinka, kai sulėtiname žingsnį ir miestą iš tiesų pereiname savo kūnu“, – atskleidė S. Dikčius.
Kviečia registruotis ir atvykti darnaus judumo būdu
Abu žygiai prasidės Jono Pauliaus II aikštėje priešais Šv. Petro ir Povilo bažnyčią. Organizatoriai dalyvius kviečia į susitikimo vietą atvykti darniais judumo būdais. Dėl kokybiškos patirties abiejose grupėse dalyvių skaičius ribojamas – registruotis į ekskursijas galima tel.: +370 690 11489
Patyriminiai pasivaikščiojimai su S. Dikčiumi – tik viena iš Europos judumo savaitės programos dalių Vilniuje. Visą šią savaitę, rugsėjo 16–22 dienomis, sostinės gyventojų ir svečių lauks įvairūs tvariam judėjimui skirti renginiai: dviračių žygis, studentų hakatonas, šeimų šventė „Panoramoje“, orientacinės varžybos ir kiti.
Daugiau informacijos galima rasti čia ir judu.lt
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