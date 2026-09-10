Vilniuje – naujas ginklas prieš spūstis

– Kaip bandote spręsti spūsčių problemas pasitelkdami dirbtinio intelekto įrankius?
– Vienareikšmiškai atsakyti sudėtinga, nes taikome įvairias priemones. Visų pirma, dirbtinį intelektą naudojame miesto kamerose – jis padeda stebėti situaciją mieste, fiksuoti eismo sutrikimus, sugedusius automobilius ar kliūtis sankryžose. Taip pat diegiame ir naudojame išmanias šviesoforų valdymo sistemas, kurios remiasi dirbtinio intelekto sprendimais.
– Kaip paprastai veikia išmanieji šviesoforai? Kaip sistema supranta, kur tuo metu susidaro didžiausios spūstys?
– Mūsų šviesoforų sistema yra pakankamai išmani. Ji pati fiksuoja automobilių srautus ir pagal juos parenka konkrečiai eismo situacijai tinkamiausias programas. Kiekvienas išmanusis šviesoforas turi detektorius, kurie fiksuoja automobilių srautus ir siunčia informaciją į sistemą. Sistema, matydama eismo intensyvumą, apskaičiuoja tinkamiausius signalų laikus, todėl kiekvienoje sankryžoje gali skirtis tiek raudono, tiek žalio šviesoforo trukmė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kiek Vilniuje iš viso yra šviesoforais reguliuojamų sankryžų ir kiek jų jau yra išmaniosios?
– Turime daugiau kaip 300 šviesoforais reguliuojamų sankryžų. Dirbtinio intelekto pagalba valdomų sankryžų skaičius nuolat auga. Vilnius šiuo metu įgyvendina naują projektą, pagal kurį iki 2030 metų bus rekonstruotos visos šviesoforinės sankryžos, o visa sistema veiks vieningai. Pavyzdžiui, Nemenčinės plente jau turime įdiegtą išmanųjį transporto koridorių, kuris rytinio piko metu padeda keleiviams sutaupyti iki 19 minučių. Jeigu naktį eismas nėra intensyvus ir vairuotojas privažiuoja prie raudono šviesoforo signalo, sistema aptinka automobilį ir gali iš karto įjungti žalią signalą, todėl nereikia be reikalo laukti. Taip pat išbandome ir naujus sprendimus, pavyzdžiui, viešojo transporto prioritetą.
– Tai reiškia, kad autobusui artėjant prie sankryžos jam gali būti uždegta žalia šviesa?
– Taip. Įvažiuojant autobusui į sankryžą jam suteikiamas prioritetas ir uždegamas žalias šviesoforo signalas.
– Minėjote, kad ateityje visi šviesoforai turėtų tapti išmanūs. Kokių dar priemonių numatyta kovojant su spūstimis Vilniuje?
– Vilnius jau gana ilgą laiką stengiasi tobulinti gatvių tinklą. Šią vasarą vyko tikrai intensyvūs ir dideli gatvių remonto darbai. Galbūt ne visi vairuotojai pastebi jų paskirtį, tačiau tam tikrose vietose platinamos eismo juostos, įrengiamos naujos juostos ir nauji šviesoforai tam, kad mieste būtų galima judėti lengviau.
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