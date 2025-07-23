Vilniuje paminėtos sovietų okupaciją pasmerkusios JAV deklaracijos 85-osios metinės

„Tai iš tikrųjų buvo be galo svarbus istorinis įvykis, bet ne tik kaip istorinis faktas, bet tai lėmė tikrai nepripažinimo politikos plėtrą ir kitose šalyse. Dauguma Europos valstybių sekė JAV pavyzdžiu ir nepripažino mūsų okupacijos“, – minėjime trečiadienį žurnalistams sakė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
„Ir jis kilo iš vienos iniciatyvos stiprios, tuometinio faktiškai veikusio užsienio reikalų sekretoriaus, ir mes tai turime įvertinti, nes tai nebuvo savaime aišku, kad jis galėjo tokį sprendimą padaryti“, – pridūrė jis.
Lietuvos diplomatijos vadovas tikino deklaraciją dėl jos aktualumo dažnai minintis ir cituojantis įvairiuose susitikimuose.
„Aš nuolat cituoju šį dokumentą įvairiuose susitikimuose, sakydamas, kad ypač dabar, kai yra pakibęs klausimas dėl tarptautinės teisės laikymosi bendrai ir Ukrainos, ypač galimų derybų dėl taikos kontekste, privalome deklaruoti tai, kas yra akivaizdu, kad tarptautinė teisė turi būti taikoma principo lygmenyje, taip pat ir Ukrainoje“, – kalbėjo K. Budrys.
Užsienio reikalų ministras taip pat pabrėžė draugiškų saitų su JAV puoselėjimo svarbą šių dienų geopolitinėje situacijoje.
„Trečioji priežastis, dėl ko šiandien yra svarbu paminėti (šią sukaktį – BNS), tai mūsų transatlantinis ryšys, kuris yra iš įvairių pusių klibinamas įvairių insinuacijų. Suprantame, kiek to norėtų mūsų nedraugai Rusijoje, – kalbėjo ministras. – Dėl to mes turime vėl ir vėl uždeklaruoti, prisiminti, kodėl mes tai darome ir planuotis veiksmus drauge į priekį. Tai mūsų saugumo pamatas, tai, kuo mes tikime ir kuo vadovaujamės.“
Renginio metu, skambant himnams, pagerbtos Lietuvos ir JAV vėliavos, kūrinius atliko Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų bigbendas. Renginio svečiai buvo kviečiami paragauti amerikietiškais užkandžiais.
Kalbas minėjime taip pat sakė Jungtinių Valstijų (JAV) ambasadorė Lietuvoje Kara McDonald (Kara Makdonald) ir Tarpparlamentinių ryšių su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis grupės Seime pirmininko pavaduotojas Emanuelis Zingeris.
BNS rašė, kad šiuo minėjimu kasmet išreiškiama Lietuvos padėka sąjungininkei JAV už tai, kad ji niekada nepripažino Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių okupacijos.
1940 metų liepos 23 dieną JAV valstybės sekretorius Sumneris Wellesas (Samneris Velesas) paskelbė oficialų pareiškimą dėl Lietuvos, Latvijos ir Estijos aneksijos nepripažinimo.
Sovietų okupacijos metu Vašingtone veikė Lietuvos ambasada, o penkis dešimtmečius Valstybės departamente plevėsavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių vėliavos.
Autorė Karolina Ambrazaitytė
