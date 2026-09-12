Vilniuje – pilietinė akcija už dviratininkų saugumą: 300 moterų atsigulė ant asfalto

Kaip rašoma pranešime spaudai, minutei sustabdytas automobilių judėjimas ir šimtai ant asfalto šalia dviračių atsigulusių moterų simbolizavo tai, kokias pasekmes kelyje gali turėti net trumpa neatidumo akimirka. Prie akcijos prisijungė ir Beata Nicholson, Neringa Zeleniūtė bei kitos žinomos šalies moterys.
„Lietuvos keliuose kasmet nukenčia keli šimtai dviratininkų – maždaug tiek, kiek šiandien ir dalyvavo akcijoje, kuri labai vaizdžiai iliustravo, koks tai didelis nukentėjusiųjų skaičius. Juk už kiekvieno dviratininko iš tiesų stovi žmogus – tai gali būti mūsų artimasis, draugas, kaimynas, tarnautojas, medikas, policininkas, karys, vaikas, senelis ar kt. Dviratininkai išlieka vieni pažeidžiamiausių eismo dalyvių, todėl kiekvieno mūsų, kaip vairuotojų atidumas, saugus atstumas ir pagarba gali turėti labai didelę reikšmę mūsų visų saugumui keliuose“, – sakė akcijos organizatorės „Minam100“ vadovė Loreta Šlėguvienė.
Transporto kompetencijų agentūros duomenimis, per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos keliuose žuvo 3 dviratininkai, dar 164 buvo sužeisti.
Po minutės ant asfalto laukė 100 kilometrų
Pilietinė akcija tapo jubiliejinio, jau 10-ojo, labdaringo moterų važiavimo „Minam100“ dalimi. Netrukus po jos apie 300 moterų sėdo ant dviračių ir iš Valakampių leidosi į 100 kilometrų maršrutą Nemenčinės ir Buivydžių kryptimi.
Labdaringo „Minam100“ važiavimo tikslas – burti moterų bendruomenę, skatinti jas aktyviai fizinei veiklai ir tuo pačiu prisidėti prie jaunimo sportiškumo ugdymo.
Važiavimuose surinktos lėšos yra skiriamos vaikų dviračių sporto mokykloms, o per 10 metų suteikta jau daugiau kaip 400 tūkst. eurų paramos, kuri pasiekė maždaug 20 dviračių sporto mokyklų visoje Lietuvoje.
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