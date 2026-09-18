Vilniuje prasideda Tautų mugė, joje vyks ir tarptautinis romų kultūros festivalis „Gypsy Fest“

Gedimino prospekte, Vinco Kudirkos ir Lukiškių aikštėse vyks koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, meno ir edukacinės veiklos, bus pristatomi amatininkų dirbiniai ir kulinarinis paveldas.
Pasak Tautinių mažumų departamento direktoriaus Dainiaus Babilo, kultūrų įvairovė atsiskleidžia per žmonių susitikimus ir bendrą patirtį.
„Kultūrų įvairovė tampa prasminga tada, kai ją ne tik matome, bet ir patiriame – klausomės muzikos, susitinkame, ragaujame, šokame ir kalbamės. Tautų mugė būtent tai ir suteikia – galimybę skirtingoms Lietuvos tautinėms bendrijoms būti matomoms ir girdimoms, o visiems kitiems – iš arčiau jas pažinti. Tai yra gyvas mūsų visuomenės dialogas“, – teigia departamento vadovas Dainius Babilas.
Vienas pagrindinių mugės renginių šeštadienį ir sekmadienį vyks Lukiškių aikštėje. Programoje „Susitinkame Vilniuje“ pasirodys Lietuvos baltarusių, graikų, kirgizų, rusų, totorių, ukrainiečių ir vokiečių kolektyvai. Lankytojai taip pat galės susipažinti su tautinių bendrijų kūryba ir kulinarinėmis tradicijomis.
Šeštadienį Vilniaus centre vyks ir dešimtasis tarptautinis romų kultūros festivalis „Gypsy Fest“. Jo programa prasidės teatralizuota eisena nuo Rotušės link Kudirkos aikštės, vėliau joje vyks koncertas, kuriame pasirodys romų kolektyvai iš Lietuvos ir kitų Europos šalių.
Festivalio metu taip pat bus rengiamas jaunųjų romų talentų konkursas „Romavision“, pristatomas romų kulinarinis paveldas, rankdarbiai, aprangos atributai ir tradicijos.
Šiemet „Gypsy Fest“ įtrauktas į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.
Tautų mugė Vilniuje rengiama nuo 2008 metų. Organizatoriai teigia, kad renginys per šį laiką tapo tradicine miesto švente, suburiančia skirtingų kultūrų atstovus, vilniečius ir miesto svečius.
18-oji Tautų mugė vyks rugsėjo 18–20 dienomis.
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