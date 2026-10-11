Vilniuje – tarptautinė konferencija apie dirbtinio intelekto poveikį muziejams

Renginyje bus diskutuojama apie dirbtinio intelekto (DI) poveikį muziejų veiklai, technologijų keliamus iššūkius, muziejų atsakomybę, santykį su lankytojais ir jų vaidmenį vis labiau skaitmenizuojamoje visuomenėje.
Konferencijos dalyviai taip pat aptars, kaip sparčiai besivystančios technologijos keičia kultūros paveldo institucijų veiklą ir kokį vaidmenį muziejai turėtų atlikti ateityje.
Lietuvos muziejų asociacijos valdybos pirmininko Mariaus Pečiulio teigimu, konferencijos organizavimas Vilniuje yra svarbus Lietuvos muziejų bendruomenės tarptautinio matomumo ženklas.
„Dirbtinis intelektas nėra vien technologinis klausimas – jis verčia iš naujo svarstyti muziejų atsakomybę, santykį su lankytoju, pasitikėjimą ir tai, kokį vaidmenį muziejai nori atlikti ateities visuomenėje“, – pranešime cituojamas M. Pečiulis.
Konferenciją Lietuvoje organizuoja Lietuvos muziejų asociacija.
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