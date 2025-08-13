Vilniuje – utėlių protrūkis: problema išryškėjo viename iš miesto rajonų

Neįprastas nusiskundimas. Vienas po kito vilniečiai atvyksta į vaistinę su prašymu – preparatų nuo utėlių.
„Tikrai intensyviai savaitės eigoje ir prieš savaitę rinkosi pacientai. Jie klausia, kaip problemą spręsti, kokiomis priemonėmis gali apsisaugoti“, – šnekėjo „Eurovaistinės“ vaistininkė Gabija Nienė.
Ar tai reiškia, kad protrūkis, „Eurovaistinės“ vaistininkė atsakė: „Galimai protrūkis yra, nes priemonių aktyviai ieško.“
Problema išryškėjo viename iš miesto rajonų – Naujamiestyje. Tai stebi ir kita šalia esanti vaistinė – atėję sunerimę.
„Nuostaba, kaip čia taip atsitiko. Iš darželių atėjo toks atgarsis iš tėvelių jaunųjų“, – teigė „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Sigita Korbutaitė.
„Ką aš žinau, nėra čia normalu“, – pabrėžė pašnekovas.
Kad tokia bėda ištiktų vasarą – nestandartinis atvejis.
„Neįprasta“, – tikino „Eurovaistinės“ vaistininkė.
„Viduramžiais karaliai ir karalienės nusikasydavo“, – teigė pašnekovas.
„Niekas dar nepaskelbė, kad jos išnaikintos. Jos egzistuoja, tas yra visame pasaulyje. Jis – vienas seniausių žmogaus parazitų, kuris keliauja su žmogumi“, – nurodė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistė Milda Žygutienė.
Kaip dabar atkeliavo ir kur protrūkis fiksuotas?
„Komentuoti konkrečios situacijos nelabai galėčiau“, – pabrėžė Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros skyriaus vedėja Deimantė Kisielienė.
Vilniaus visuomenės sveikatos biuras informaciją žino, bet laiko po spyna. Sako – per daug jautri informacija.
D. Kisielienė, paklausta, ar ši tema visuomenei dar yra tabu, atsakė: „Yra šiek tiek taip.“
Savivaldybė tik patvirtina, kad iš tiesų utėlių rasta viename iš Naujamiesčio darželių, bet pastarasis neviešinamas dėl galimos reputacinės žalos, mat vis dar vyrauja mitas, kad utelėmis užsikrečia tik nešvarūs, nevalyvi žmonės, o miestiečiai jau vieni kitus pradėjo įtarinėti.
„Kai kurie žmonės nesilaiko tvarkos, higienos ir panašiai“, – teigė gyventoja.
„Užsikrėsti gali visi. Pliki žmonės – ne, bet visiškai neturi reikšmės, kokia socialinė padėtis, koks amžius“, – nurodė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistė.
Taigi, užsikrėsti gali ir ypač švarus vaikas, o rizika tikrai didelė dar ir dėl tokios tvarkos.
„Mes net įtarus atvejį neišimame vaiko iš ugdymo proceso. Tai jautrus dalykas – neatskleidžiami duomenys, tėvų valia, ar vaiką paimti dabar, ar kai baigs įprastu laiku“, – kalbėjo Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros skyriaus vedėja.
Parazitai nešokinėja – užsikrečiama per kontaktą susiglaudus galvomis, pasidalinus šukomis, kepurėmis.
Visas LNK roportažas – vaizdo įraše:
Šių metų pirmo pusmečio duomenys:
„Patikrinta daugiau nei 10 tūkst. mokinių ir vaikų, iš jų įtariamų atvejų – 519“, – teigė D. Kisielienė.
Sako, kad tendencijos nesikeičia. Visgi dažniausiai žmonės susitvarko namie, pas gydytojus ateina tik išskirtiniais atvejais, kartais dėl savigydos.
„Ateidavo nuo pramoninio žibalo sulipusiais plaukais, esant priemaišų ir dervų patenka į plaukus. Plaukus tenka kirpti“, – pabrėžė Naujamiesčio sveikatos priežiūros centro vedėjas Irmantas Aleksa.
Ar yra atvejų, kai ir šiais laikais tenka nuskusti galvą?
„Jeigu matome, kad yra labai stipriai sukasta, nukasyta galva, ir gydymas dėl antrinės infekcijos rizikos yra sudėtingas, pasitelkiami ir sunkūs metodai, bet čia – kraštutinumas“, – kalbėjo I. Aleksa.
Užsikrėtus svarbu veikti iš karto: patalynę, rūbus skalbti aukštoje temperatūroje ir informacijos neslėpti – pranešti tiems, su kuo kontaktuota.
