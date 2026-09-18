Vilniuje vyks Romo Sakadolskio žurnalistikos forumas ir Leonido Donskio atminimo konferencija

MO muziejuje rengiamame R. Sakadolskio žurnalistikos forume žurnalistai, ekspertai ir mokslininkai aptars žiniasklaidos pokyčius, jos atsakomybę, mokslo komunikaciją, dirbtinio intelekto poveikį bei visuomeninio transliuotojo situaciją.
Forume numatytos diskusijos „Ko mus išmokė kova dėl LRT“ ir „Kas atstovauja mokslui?“. Jose dalyvaus žurnalistė Rita Miliūtė, „15min“ vadovas Tomas Balžekas, profesorius Andrius Vaišnys, neuromokslininkė Laura Bojarskaitė, komunikacijos ir kitų sričių ekspertai.
Apie dirbtinį intelektą žiniasklaidoje diskutuos viešųjų ryšių ekspertas Mykolas Katkus, portalo „15min“ vyriausiasis redaktorius Vaidotas Beniušis ir portalo „Delfi“ vyriausioji redaktorė Rasa Lukaitytė-Vnarauskienė.
Forumo pabaigoje bus įteikti kasmetiniai R. Sakadolskio žurnalistikos apdovanojimai už darbus fakto, nuomonės, pramogos, tiriamosios ir kultūros žurnalistikos srityse.
Romas Sakadolskis – Lietuvos ir JAV žurnalistas, ilgametis „Amerikos balso“ korespondentas ir lietuvių redakcijos vadovas, taip pat dėstęs žurnalistiką Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose.
Tuo metu Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyks devintoji tarptautinė memorialinė L. Donskio konferencija „Didžiųjų valstybių politikos sugrįžimas. Nauja era mažoms ir vidutinio dydžio šalims“.
Jos dalyviai nagrinės mažų ir vidutinio dydžio valstybių padėtį didėjant geopolitiniam neapibrėžtumui, jų galimybes kurti aljansus ir daryti įtaką tarptautinei politikai. Šie klausimai bus aptariami iš politinės, istorinės, kultūrinės ir geopolitinės perspektyvų.
Konferencijoje dalyvaus Lietuvos ir užsienio ekspertai, tarp jų Rusijos ir Kinijos santykių bei tarptautinio saugumo ekspertė Natasha Kuhrt, Rusijos diplomatiją ir Europos saugumą tyrinėjanti Emilija Pundziūtė-Gallois, tarptautinių rizikų ekspertas Thibault Fouillet, Rusijos užsienio ir saugumo politikos ekspertė Domitilla Sagramoso bei kiti.
Leonidas Donskis – Lietuvos filosofas, kultūros istorikas, eseistas, visuomenės veikėjas ir buvęs Europos Parlamento narys, daug rašęs apie politiką, tapatybę, atmintį ir Europos kultūrą.
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