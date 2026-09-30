 Vilniuje vyks „Vilties žygis“: sieks atkreipti dėmesį į žmonių su negalia pasirinkimo teisę

Vilniuje vyks „Vilties žygis“: sieks atkreipti dėmesį į žmonių su negalia pasirinkimo teisę

2026-09-30 06:56
ELTOS inf.

Sostinėje, Gedimino prospekte, trečiadienį vyks Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ organizuojamas „Vilties žygis“.

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<span>Vilniuje vyks „Vilties žygis“: sieks atkreipti dėmesį į žmonių su negalia pasirinkimo teisę</span>
Vilniuje vyks „Vilties žygis“: sieks atkreipti dėmesį į žmonių su negalia pasirinkimo teisę / magnific.com nuotr.

Anot organizatorių, žygiu siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į žmonių, turinčių intelekto ar kompleksinę negalią, teisę į pasirinkimo laisvę ir visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime.

„Globos sistema dažnai apriboja žmogaus savarankiškumą, nors pagal Jungtinių Tautų asmenų su negalia teisių konvencija valstybes įpareigoja suteikti pagalbą, leidžiančią asmeniui pačiam priimti sprendimus. Mums svarbu kalbėti apie realias alternatyvas, kurios stiprina žmogaus galias, o ne atima teises“, – sako bendrijos „Viltis“ vadovė Ramunė Lebedytė Undzėnienė.

Susirinkusieji žygiuos nuo Vinco Kudirkos aikštės iki Seimo.

Po žygio Seime trečiadienio popietę vyks konferencija „Pasirinkimo teisė: alternatyvos globai ir neveiksnumui“, kurios metu bus diskutuojama apie žmonių, turinčių intelekto ar kompleksinę negalią, teisę savarankiškai priimti sprendimus ir galimus alternatyvius pagalbos modelius.

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