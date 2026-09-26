Vilniuje – žygis už gyvybę

Anot organizatorių, į jį kviečiami visi, kuriems svarbūs žmogaus orumas, pagalba šeimoms, motinystė, tėvystė ir pagarba žmogaus gyvybei.
Žygis prasidės prie Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Jo dalyviai Gedimino prospektu keliaus iki Katedros aikštės, kur vyks muzikinė ir bendrystės programa, šeimų liudijimai, įvairių sričių atstovų pasisakymai, organizacijų informacinė mugė bei vaikų kūrybinės ir edukacinės veiklos.
Savo gyvenimo istorijomis dalinsis Monika ir Povilas Kaušylai, Patricia Sandoval (JAV), Giedrė ir Antanas Šaviniai, Sanna ir Saulius Karosai, Kristina Judinė bei kiti svečiai.
Renginio organizatoriai pabrėžia, kad žygio tikslas – telkti visuomenę ir atkreipti dėmesį į realios pagalbos reikšmę žmonėms, susiduriantiems su nėštumo, tėvystės, ligos, negalios, vienišumo ar senatvės iššūkiais.
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