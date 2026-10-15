Vilnius ir Vyriausybė susitarė dėl nacionalinio stadiono sutarties pokyčių, Tautos namų finansavimo

Kaip ketvirtadienį pranešė savivaldybė, šiuo metu susitarta dėl bendros pozicijos, kaip toliau būtų įgyvendinami projektai, tačiau tam dar turės pritarti tiek miesto valdžia, tiek Vyriausybė.
Savivaldybės teigimu, pastaruoju metu buvo konsultuojamasi dėl stadiono komplekso koncesijos sutarties pakeitimų, kuriais numatyta patikslinti technines charakteristikas. Tuo metu siekiant tinkamo Tautos namų finansavimo projektas turėtų būti įtrauktas į trimetį valstybės biudžeto planą.
„Šie objektai kyla sostinėje, bet yra reikšmingi visai šaliai ir kiekvienam gyventojui. Suvieniję jėgas įrodome, kad bendrais sprendimais ir darbais galime įgyvendinti ilgai lauktus, visai valstybei svarbius projektus“, – pranešime teigė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Pasak savivaldybės, nė vienas pakeitimas nereikalautų papildomų lėšų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų, todėl projektai nebrangs.
Kultūros ministras Lukas Alsys teigė, kad finansavimo Tauto namams netrūks.
„Finansavimo netrūksta, turime visus reikiamus susitarimus tarp Vyriausybės, miesto ir projektas vyksta savo eiga“, – ketvirtadienį Tautos namų statybvietėje žurnalistams sakė L. Alsys.
Anksčiau sostinės merui Valdui Benkunskui teigiant, kad šiais metais iš Vyriausybės dar trūko 10 mln. eurų projekto statybai, kultūros ministras tikina, jog finansavimas buvo rastas: „Tie milijonai niekur nebuvo dingę, Vyriausybė surado ir savo įsipareigojimų laikosi“.
L. Alsys taip pat patikino, kad Tautos namų statybos turėtų būti baigtos 2028 metų ketvirtąjį ketvirtį.
„Optiministinėmis prognozėmis rangovai yra pasiryžę pabaigti šį objektą statyti dar vasarą ir tada turėtų prasidėti vadinamieji pridavimo procesai. Mes labai tikimės, kad kalėdiniam laikotarpiui jau galėsime (atverti duris – BNS). Mes tikimės ir kol kas visi ženklai rodo, kad Tautos namai pakvies mus visus 2028-ų metų pabaigoje“, – sakė kultūros ministras.
BNS rašė, kad Nacionalinės koncertų salės ant Tauro kalno statybos pradėtos 2024 metų lapkritį. 101,5 mln. eurų vertės darbus čia atlieka bendrovė „Gilesta“, bendra projekto vertė – 121 mln. eurų.
Centras statomas pagal tarptautinį architektūros konkursą laimėjusios ispanų architektų studijos „Arquivio architects“ projektą. Teigiama, kad koncertų salė tiks aukščiausio lygio klasikinės muzikos koncertams, o Lietuvos orkestrai turės puikios akustikos sales ir repeticijoms, ir koncertams.
Nacionalinėje koncertų salėje numatyta įrengti iki 1,7 tūkst. vietų didžiąją, 500 vietų mažąją ir dvi papildomas sales, erdves barams, knygyną, vestibiulį su vaizdu į miesto panoramą bei patalpas kitai įvairiai kultūrinei veiklai. Bendras patalpų plotas – beveik 24 tūkst. kv. metrai.
Didžioji koncertų salė bus pritaikyta klasikinės (simfoninės ir kamerinės) muzikos koncertams bei kitų žanrų muzikos renginiams.
Mažąją, daugiafunkcę 500 vietų salę planuojama naudoti įvairiems meno žanrams pristatyti. Trečioji salė turėtų būti skirta edukacinei veiklai, ekspozicijoms ir renginiams. Ketvirtoji bus reikalinga kasdieninei veiklai: muzikantų ir atlikėjų repeticijoms.
Planuojama, kad salė bus baigta statyti 2028 metų pabaigoje ir taps „moderniausia koncertine įstaiga Baltijos šalyse“.
„Tautos namų“ idėja gimė XX amžiaus pradžioje, o pirmasis ją 1907 metais Lietuvių mokslo draugijos susirinkime pristatė Jonas Basanavičius. Idėja buvo reflektuojama kaip „galimybė lietuviams tapti savarankiška Europos tauta, nusimetusia Rusijos imperijos provincijos statusą“.
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